Erfaren fysioterapeut ortopedisk öppenvård
2025-08-07
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Paramedicin Kullbergska sjukhuset, Katrineholm
Kullbergska sjukhuset ligger mitt i Katrineholm och med endast 10 minuters promenad till resecentrum. Det finns goda pendlingsmöjligheter och med tåg når du många närliggande städer på mindre än en timma.
Vi är totalt 30 stycken fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistenter som arbetar på paramedicin och tillsammans arbetar vi för att nå paramedicins vision - för patientens bästa hälsa.
Välkommen att jobba med ett gäng som älskar sitt jobb - Vilket vi hoppas att du också kommer att göra!Arbetsuppgifter
En av våra fysioterapeuter ska studera vidare och vi söker därför en ny kollega till vårt team som arbetar med ortopedisk öppenvård. Som fysioterapeut inom ortopedisk öppenvård jobbar du och en kollega både med egen mottagning på Paramedicin och på ortopedmottagningen, där du träffar patienter i samband med deras läkarbesök. Hos oss arbetar du inom specialistvården nära bl.a. läkare, sjuksköterskor, ortopedingenjörer och arbetsterapeuter. Du möter kollegor med lång erfarenhet och hög kompetens och i arbetsgruppen finns en nyfikenhet och vilja att lära nytt och att förbättra vår verksamhet. Mer information om tjänsternas innehåll lämnas vid en eventuell intervju. För oss är det en självklarhet att alla anställda behöver utbildning och stöttning. Du som erfaren fysioterapeut ska känna att du fortsätter att växa inom yrket och utvecklas. Om du är rätt person för oss ser vi att vi kan skapa innehållet i din tjänst tillsammans.
Din kompetens
Du som söker är erfaren legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och är trygg i din yrkesroll och kan prioritera självständigt. Du har erfarenhet av att arbete på mottagning antingen inom specialistvård eller primärvård. Du kommer med idéer och vill gärna arbeta med att hitta nya arbetssätt. Du strukturerar ditt arbete och driver dina processer men ser ändå till helheten för hela verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Vikariatsanställning 12 månader med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef, Paramedicin fysioterapimottagningen, Josefin Sandqvist, 072-734 74 04.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Paramedicin!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-08-21.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.
