Erfaren fibertekniker sökes
Academic Work Sweden AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Uddevalla Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Uddevalla
2025-08-14
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Uddevalla
, Vänersborg
, Trollhättan
, Lilla Edet
, Lysekil
eller i hela Sverige
Vår kund söker nu en engagerad fibertekniker som vill vara med och bygga morgondagens kommunikationsnät. Hos kunden får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken inom fiberoptik och bidra till att skapa robusta och högpresterande nätverk för personer i hela landet.
OM TJÄNSTEN
Kundföretaget arbetar med att planera, bygga, ansluta och underhålla kommunikationsnät. Det görs på uppdrag av operatörer, nätägare, myndigheter och statliga verk. Som ledare av utvecklingen inom infranätindustrin är bolaget stolta över att kunna skapa värde för sina kunder och för samhället i stort, genom att kombinera kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete.
Vi söker nu en fibertekniker till detta team och projekt för att fortsätta att bygga ut kommunikationsnätet i Sverige. Du arbetar tätt med en annan tekniker för att kunna stötta varandra i arbetet och bidra med bästa möjliga lösning för respektive projekt. Du erbjuds en stor portion av eget ansvar och samarbetar tätt med andra tekniker, projektörer och projektledare.
Denna roll är säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer längre fram i processen.
Du erbjuds
• En roll där du får arbeta med frihet under ansvar samtidigt som du får driva och utveckla arbetet
• En mentor under din första tid som vägleder, stöttar och lär upp
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
• Blåsning och dragning av fiberkablar
• Installation och underhåll av fiberoptiska nätverk
• Samarbete med dragare och skarvare
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 1 års erfarenhet av arbete med fiberoptik
• Har B-körkort
• Mycket Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du
• Är fexibel att arbeta på andra orter vid behov
• Har en utbildning som är relevant för området
• Har INCERT certifikat
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113794". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9457733