Erfaren elkraftsingenjör
2025-12-10
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
I vår specialistgrupp inom elkraft på Electric Power arbetar vi från idé till färdig anläggning inom industrin. Vi jobbar tätt tillsammans, lär av varandra och har kul på vägen.
Vi driver avancerade elkraftprojekt för kunder inom bland annat petrokemi, fordonsutveckling och sjukvård, samtidigt som vi stöttar AFRYs divisioner med vår specialistkompetens. Det gör att vi är närvarande i hela AFRYs kundbas - något som gör jobbet både varierande och spännande.
Som elkraftsingenjör får du en central roll i våra projekt, både hos kund och in-house. Du kommer bland annat arbeta med:
Förfrågningsunderlag för låg- och mellanspänningsställverk
Utredningar och förstudier
Teknisk rådgivning
Nätberäkningar och selektivplaner
Det finns även möjlighet att ta rollen som uppdragsledare med kund- och budgetansvar, samt att bredda dig inom områden som reläprovning, elkvalitet och besiktning.Kvalifikationer
Vi tror att du är en engagerad, nyfiken och teknikintresserad person som gillar att driva projekt från idé till mål. Du samarbetar gärna med andra, bygger relationer och tar ansvar i ditt arbete. Struktur och ordning är viktigt för dig, samtidigt som du vill utvecklas själv och bidra till utvecklingen av både kollegor och kunder.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom elkraft eller motsvarande erfarenhet.
Flera års erfarenhet inom elkraft, gärna som projektör eller projektledare.
Kunskap inom entreprenadjuridik och AMA.
Erfarenhet av AutoCAD och vana av rapportskrivning.
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet av Febdok eller andra nätberäkningsprogram, liksom praktisk bakgrund som service- eller industrielektriker.
Tjänsten kan kräva att du kan arbeta i våra säkerhetsklassade projekt. Detta innebär att en säkerhetsprövning genomförs enligt svensk lagstiftning om säkerhetsskydd. För att uppfylla kraven behöver du inneha ett medborgarskap som följer säkerhetsskyddsförordningens bestämmelser, och inga hinder får finnas enligt kriterierna för säkerhetsklass
Ytterligare information
Hos oss på AFRY får du möjlighet att ta del av:
Individuell kompetensutvecklingsplan inom ditt spetsområde
Konkurrenskraftiga förmåner gällande pension, friskvård och föräldraledighet reglerade i vårt kollektivavtal
Företagsrabatter med externa partners genom vår förmånsportal: Benify
Friskvårdsbidrag 4500 kr/år
Ett enormt nätverk av tekniska experter
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Gruppchef, Fredrik Veermets via: fredrik.veermets@afry.com
Sista datum att ansöka är 9/1 men vi arbetar med löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan. På grund av julledighet kan återkoppling dröja.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
