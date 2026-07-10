Erfaren elevassistent till Hagaskolan
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2026-07-10
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Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Vill du arbeta med att stödja enskilda elevers utveckling och delaktighet i skolan? Vi söker nu en elevassistent för ett riktat uppdrag där fokus ligger på att främja elevens självständighet och lärande under hela skoldagen.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten
Hagaskolan är en verksamhet där trygghet, studiero samt ordning och reda är det fundament som vi bygger våra elevers akademiska framgångar på. Skolan startade 2019 och är en kommunal grundskola för elever i årskurs F-9 med cirka 850 elever och 100 medarbetare. Hagaskolan är belägen nära Vallentuna centrum med goda kommunikationer och naturen inpå knuten. Här finns ändamålsenliga lokaler, uteklassrum samt en stor, fin skolgård som inbjuder till såväl socialt som kunskapsmässigt lärande. Hagaskolan är sedan våren 2022 en ackrediterad Erasmus+-skola vilket innebär att vi satsar extra mycket på internationalisering.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
I den här rollen arbetar du nära en enskild elev som är i behov av assistans under hela skoldagen. Uppdraget innebär att följa och stötta eleven i skolans alla olika miljöer och situationer – i klassrummet, under raster samt i sociala sammanhang. Arbetet är utformat för att möta elevens specifika behov, där det övergripande målet alltid är att stärka elevens självständighet genom att anpassa aktiviteter och situationer så att eleven kan delta så självständigt som möjligt utifrån sina förutsättningar. I rollen som elevassistent ger du ett målinriktat pedagogiskt och praktiskt stöd för att tillgängliggöra undervisningen och skolmiljön under lektioner och raster. I arbetet ingår även att ge det praktiska stöd som behövs vid allmän daglig livsföring (ADL). Genom att anpassa aktiviteter och situationer utifrån elevens specifika förutsättningar arbetar du aktivt för att främja och stärka elevens självständighet. Vidare vägleder och stöttar du eleven i det sociala samspelet med andra elever och i olika sociala sammanhang. För att säkerställa en kontinuerlig och trygg skolgång har du också ett nära samarbete med elevens lärare, övrig skolpersonal och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer
I god fysisk form då lyft förekommer
Utmärkta kunskaper i det svenska språket
Meriterande kvalifikatione
Erfarenhet av och kunskap om arbete med personer med synnedsättningDina personliga egenskaper
Du arbetar mot resultat genom att du visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande och du stärker dina kollegor när det syns även hos dem
Du har hög integritet och professionellt bemötande i alla situationer
Information
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid från 17 augusti 2026 till och med 11 juni 2027. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1qR630-0008RL-60&d=4%7Cmail%2F365%2F1690960200%2F1qR630-0008RL-60%7Cin11c%7C57e1b682%7C13778492%7C10514287%7C64CA021A83FDB8A0B13554BFCEB22681&o=%2Fphto%3A%2Fptseelib.s%2Fsnnselsnigateire%3Ftrtgsp_mtiamamcaugn%26drg%3Dt%3D_mtowdpmk3260ts&s=tA9bKjUxw_DG02NtfEM9sc3rm5c
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 5 augusti.
För mer information kontakta
Anna Andreasson, rektor, anna.andreasson@vallentuna.se
Lär dig mer om hur vi arbetar på Hagaskolan och läs reportage med några av Hagaskolans medarbetare och rektor: https://www.vallentuna.se/forskola-och-skola/grundskola-och-fritidshem/grundskolor-i-kommunen/grundskolor-i-centrala-vallentuna/hagaskolan/sa-har-arbetar-vi/
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
186 43 VALLENTUNA Arbetsplats
Vallentuna kommun Jobbnummer
9999285