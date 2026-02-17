Erfaren Bilvårdare sökes

Nika Motors AB / Servicepersonaljobb / Halmstad
2026-02-17


KRAV PÅ ERFARENHET!!!

Vi söker dig som har stor eller bra erfarenhet av bilvård. Gäller allt från städ till polering. Arbetet hos oss sker under högt tempo och stress förekommer.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@nikamotors.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilvård".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nika Motors AB (org.nr 559121-5412)
Teknikvägen 54 (visa karta)
305 75  GETINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Nika Motors

Jobbnummer
9748627

