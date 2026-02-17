Erfaren Bilvårdare sökes
2026-02-17
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
KRAV PÅ ERFARENHET!!!
Vi söker dig som har stor eller bra erfarenhet av bilvård. Gäller allt från städ till polering. Arbetet hos oss sker under högt tempo och stress förekommer.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@nikamotors.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nika Motors AB
(org.nr 559121-5412)
Teknikvägen 54 (visa karta
)
305 75 GETINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
