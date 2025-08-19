Erfaren bilmekaniker sökes omgående
2025-08-19
Arbetsgivare: MB biltvätt & däckservice verkstad
Plats: Jordbro
Anställningsform: Tillsvidare
Publiceringsdatum: 2025-08-19
Om företaget
Vi på MB biltvätt & däckservice verkstad är ett växande företag inom fordonsservice som sätter kvalitet och kundnöjdhet i första hand. Vårt team består av engagerade och kunniga medarbetare, och nu söker vi en erfaren bilmekaniker som vill bli en del av vårt gäng.Dina arbetsuppgifter
Felsökning, reparation och service av personbilar
Byte av reservdelar och slitagekomponenter
Däckskifte och däckservice
Arbete med både mekaniska och elektroniska system
Säkerställa hög kvalitet och service i kundarbetenKvalifikationer
Minst 3-5 års dokumenterad erfarenhet som bilmekaniker
God kunskap om moderna fordonssystem
B-körkort
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Erfarenhet av felsökningsutrustning och diagnosverktyg är meriterande
Vi erbjuder
En trygg och stabil arbetsplats
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet till vidareutbildning inom fordonsservice
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan och CV till mb.bildackservice@hotmail.com
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02
Sista dag att ansöka är 2025-09-02
E-post: Mb.bildackservice@hotmail.com Omfattning
Arbetsgivare: M,B Biltvätt och Däckservice Verkstad
M B Biltvätt & Däckservice Verkstad Jobbnummer
