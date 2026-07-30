Erfaren beräkningsingenjör
Poji AB / Maskiningenjörsjobb / Karlstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlstad
2026-07-30
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Vi på POJI är ett specialistteam av beräkningsingenjörer med kontor i Karlstad och Göteborg. Vi löser komplexa beräkningsproblem inom bygg och industri, och vi utvecklar egna digitala verktyg som automatiserar beräkningsprocesser för våra kunder. Hos oss är beräkning inte ett sidouppdrag. Det är allt vi gör.
Nu söker vi en erfaren beräkningsingenjör som vill stärka vår industrisektion i Karlstad.
Rollen
Som beräkningsingenjör hos oss arbetar du med FEM-analyser och handboksberäkningar för komponenter och produkter inom marin-, försvars-, maskin- och processindustri. Du ansvarar för hela kedjan, från att sätta upp modellen till att presentera resultaten för kund i en tydlig beräkningsrapport.
Det är just den friheten och det ansvaret som lockar ingenjörerna som trivs hos oss. Du arbetar självständigt men aldrig ensamt. Vi är ett litet team där alla vet vad alla håller på med, där man frågar när man undrar och hjälper till när någon kör fast. Kvalitet tas på allvar utan att det blir tungrott.
Typiska uppdrag inkluderar spännings-, utmattnings- och bucklingsanalyser i ANSYS Mechanical, verifiering mot standarder som EN 13445, Eurocode och DNV, samt CE-dokumentation för lyftverktyg och maskinkonstruktioner.
Vem vi söker
Du har praktisk erfarenhet av ANSYS Mechanical eller liknande verktyg från industri- eller konsultmiljö och en gedigen förståelse för hållfasthetslära och brottmoder. Du är van vid att ta ett uppdrag från beskrivning till slutrapport och trivs med att ha direkt kundkontakt.
Vi lägger stor vikt vid hur du är som person. Vi söker dig som är nyfiken och lösningsorienterad, som ställer frågor när du är osäker och delar med dig av din kunskap när du kan. Du bidrar till stämningen i teamet lika mycket som till beräkningsrapporten.
Goda kunskaper i engelska är ett krav då vi arbetar med internationella kunder och standarder. Svenska är meriterande.
Vad vi erbjuder
Hos POJI får du komplexa och varierade uppdrag inom flertalet industrier. Du får direkt kundkontakt, fullt ägandeskap över dina analyser och kollegor som brinner för samma saker som du. Vi är tillräckligt små för att varje person syns, och tillräckligt erfarna för att du ska lära dig mycket.
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, flexibla arbetsformer och löpande kompetensutveckling. Hos oss finns också möjligheten att vara med och bygga något. Vi växer och du kan växa med oss.Publiceringsdatum2026-07-30Så ansöker du
Skicka din ansökan till Marina Olsson på marina.olsson@poji.se
senast den 1 september. Bifoga CV och gärna ett personligt brev. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: marina.olsson@poji.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poji AB
(org.nr 556882-6191)
Kungsgatan 12 (visa karta
)
652 24 KARLSTAD Kontakt
VD
Marina Olsson marina.olsson@poji.se 0733396909 Jobbnummer
10016391