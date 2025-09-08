Erfaren Anläggare
2025-09-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lundby Bygg & Fastighetsservice AB i Göteborg
Vi söker nu en erfaren anläggare till vårt team. Hos oss får du arbeta i varierande projekt inom mark- och anläggningsarbeten där kvalitet, säkerhet och lagarbete står i fokus.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Utföra mark- och anläggningsarbeten såsom schakt, grundläggning, VA-arbeten, stensättning och finplanering
Hantera maskiner och verktyg som används i det dagliga arbetet
Arbeta i nära samarbete med arbetsledare, platschef och kollegor på plats
Bidra till en säker arbetsmiljö och hög kvalitet i projektens genomförandeProfil
Flera års erfarenhet som anläggare inom mark- och anläggningsbranschen (krav)
B-körkort, gärna även maskinförarbevis (meriterande)
God förståelse för ritningar och arbetsbeskrivningar
Ansvarstagande, noggrann och samarbetsvillig
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder
Ett stabilt företag med spännande projekt
Varierande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö
Möjlighet att växa inom organisationen
Konkurrenskraftiga villkor och trevliga kollegor
Är du en erfaren anläggare som vill bli en del av vårt lag? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: info@llbbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundby Bygg & Fastighetsservice AB
(org.nr 559214-2169)
Bror Nilssons Gata 12 (visa karta
)
417 55 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
