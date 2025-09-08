Erfaren Anläggare

Lundby Bygg & Fastighetsservice AB / Anläggningsarbetarjobb / Göteborg
2025-09-08


Vi söker nu en erfaren anläggare till vårt team. Hos oss får du arbeta i varierande projekt inom mark- och anläggningsarbeten där kvalitet, säkerhet och lagarbete står i fokus.

Publiceringsdatum
2025-09-08

Dina arbetsuppgifter
Utföra mark- och anläggningsarbeten såsom schakt, grundläggning, VA-arbeten, stensättning och finplanering
Hantera maskiner och verktyg som används i det dagliga arbetet
Arbeta i nära samarbete med arbetsledare, platschef och kollegor på plats
Bidra till en säker arbetsmiljö och hög kvalitet i projektens genomförande

Profil
Flera års erfarenhet som anläggare inom mark- och anläggningsbranschen (krav)
B-körkort, gärna även maskinförarbevis (meriterande)
God förståelse för ritningar och arbetsbeskrivningar
Ansvarstagande, noggrann och samarbetsvillig
Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Vi erbjuder
Ett stabilt företag med spännande projekt
Varierande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö
Möjlighet att växa inom organisationen
Konkurrenskraftiga villkor och trevliga kollegor

Är du en erfaren anläggare som vill bli en del av vårt lag? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: info@llbbygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lundby Bygg & Fastighetsservice AB (org.nr 559214-2169)
Bror Nilssons Gata 12 (visa karta)
417 55  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9497968

