Erfaren administratör & sekreterare

2025-12-19
Svenska kyrkan i Kramfors söker en erfaren administratör och sekreterare för tillsvidareanställning. I uppdraget kommer du att vara med och bidra till ett viktigt samhällsuppdrag i en förtroendemannastyrd organisation.Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Tjänsten innebär ett nära samarbete med pastoratets förtroendevalda där du planerar, förbereder och för protokoll vid sammanträden.
Arbetsuppgifter är bland annat ärendehantering till våra förtroendevalda organ, vilket inkluderar ärendeberedning, handläggningsplanering, remissförfarande, uppföljning av fattade beslut samt diarieföring. Du kommer även att ansvara för diarieföring i Public 360 enligt gällande regelverk (offentlighets- och sekretesslagstiftning samt arkivlagen) samt arkivhantering. I tjänsten ingår att vara stöd till kyrkoherden i frågor inom området.
Du kommer att vara en del av arbetslaget på administrationen med sju andra kollegor.
Om personen vi söker
Tjänsten kräver minst gymnasieutbildning och vana av att arbeta i verksamhetsstödjande system och Microsoft 365.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande uppgifter från Svenska kyrkan eller offentlig sektor samt goda kunskaper kring offentlighetsprincipen, förvaltningsrätt och arkivlagen.
Som person behöver du vara ansvarstagande, strukturerad, empatisk och ha god förmåga att samarbeta med andra. Du har även förmågan att se hur och när små steg och beslut kan leda rätt på väg mot den större visionen.
Anställningsvillkor
För tjänsten krävs att du är medlem i Svenska kyrkan, att du behärskar svenska flytande i tal och skrift. Utdrag ur belastningsregistret krävs.
Placering är pastoratets kansli, Företagens hus Ringvägen 4, Kramfors.
Som anställd erbjuds du friskvårdstid och friskvårdsbidrag. Provanställning kan komma att tillämpas.
Så här rekryterar vi
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas. Provanställning kan komma att tillämpas.
Kontakt från rekryteringsfirmor undanbeds.
Sista ansökningsdag är 18 januari. Märk din ansökan med "administratör".
Ansökan skickas tillsammans med personligt brev och CV till:kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se
Frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta oss!
Ulf Ingvarsson, Kyrkokamrer ulf.ingvarsson@svenskakyrkan.se
, 0612-855 12
Mona Bentsen, HR-specialist: mona.bentsen@svenskakyrkan.se
, 0612-855 75
Vill du komma förbi på ett studiebesök så hör av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors pastorat
(org.nr 252004-9244), http://www.svenskakyrkan.se/kramfors
Ringvägen 4 (visa karta
)
872 30 KRAMFORS Arbetsplats
Kansliet Jobbnummer
9657070