Erfaren A la carte-servis sökes!
RA Hospitality i Norden AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2025-10-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RA Hospitality i Norden AB i Göteborg
, Tjörn
, Stenungsund
, Orust
, Båstad
eller i hela Sverige
Om jobbet: Är du en trygg och rutinerad servis med känsla för service i toppklass? Trivs du i högt tempo och har en passion för mat, dryck och att ge gästen det lilla extra? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!
Vi söker nu en erfaren à la carte-servis för uppdrag hos våra kunder inom hotell, restaurang och eventbranschen. Du kommer att arbeta på olika restauranger, hotell och festvåningar där din kunskap, energi och professionalism gör skillnad varje dag.
Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av a la carte-servering och som trivs i en fartfylld restaurangmiljö där service och kvalitet står i fokus. Du är serviceinriktad, positiv och har lätt för att samarbeta med andra, samtidigt som du är trygg i att arbeta självständigt och ta ansvar för en egen station.
Du har ett öga för detaljer, en naturlig känsla för värdskap och ett genuint intresse för mat och dryck. Du är flexibel med arbetstider och van att jobba både dagtid, kvällar och helger. Erfarenhet av kassasystem och grundläggande barkunskaper och du hanterar både svenska och engelska flytande i mötet med gäster och kollegor.
Har du dessutom god vinkunskap är det meriterande - vi ser gärna att du kan guida gästen rätt i både meny och dryckesval.
Har en annan huvudsaklig sysselsättning (studier, annat hel- eller deltidsarbete)
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Norden AB
(org.nr 556554-5828), https://www.rahospitality.se/ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
9543255