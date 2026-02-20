EnviroProcess söker junior säljare
2026-02-20
Vill du kombinera ett starkt teknikintresse med en social och affärsinriktad roll?
EnviroProcess är den branschledande aktören i Norden med egna bolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Vi är specialiserade på konsultation, konstruktion, design och installation av offentliga pool-, spa- och wellnessanläggningar. Med över 50 års erfarenhet i branschen levererar vi hållbara och innovativa lösningar inom vattenbehandling, där kvalitet, trygghet och miljömedvetenhet alltid står i centrum.
Vårt erbjudande omfattar såväl totalentreprenader som produkter, systemlösningar, utbildning och rådgivning för långsiktig driftsäkerhet och energieffektivitet. Genom vår starka serviceorganisation erbjuder vi underhåll och teknisk support över hela Norden. Sedan 2019 ingår vi i EnviroWater Group, vilket stärker våra resurser och vår förmåga att möta kundernas behov på bästa sätt.
På EnviroProcess tror vi på hållbarhet genom socialt ansvar, och vi strävar alltid efter att kombinera teknisk innovation med miljömässig och ekonomisk långsiktighet.
Nu söker vi en teknisk juniorsäljare som vill växa tillsammans med oss.
Läs mer: https://enviroprocess.com/sv
Om rollen
Som teknisk juniorsäljare får du en central och varierad roll där du arbetar nära både kunder, leverantörer och interna funktioner. Du är med och utvecklar befintliga kundrelationer samt bygger nya - alltid med teknik, långsiktighet och hållbarhet i fokus.
Du utgår från vårt kontor i Stockholm och ditt arbetsområde är huvudsakligen Mälardalen med omnejd.
Du ingår i vårt säljteam som består av seniora tekniska säljare och leds av en säljchef. Teamet präglas av samarbete, kunskapsutbyte och affärsmässighet. Som juniorsäljare får du stöd av erfarna kollegor samtidigt som du successivt bygger upp din egen kunskap och erfarenhet. Avrapportering och uppföljning sker regelbundet till våran säljchef.
Du kommer bland annat att:
• Bearbeta kunder i Mälardalen med omnejd
• Stötta kunder med teknisk rådgivning
• Aktivt söka efter nya affärsmöjligheter, samt regelbunden uppföljning
• Delta i kundmöten, projekt och aktiviteter
• Samverka med kollegor inom teknik, projekt och service
• Vara delaktig i hela affärsprocessen, från första kontakt till avslutad affär
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har ett brinnande teknikintresse
• Har lätt för att knyta nya kontakter och bygga förtroende hos människor
• Är kommunikativ, lyhörd och prestigelös
• Trivs i en samordnande roll där du får hålla ihop flera parallella frågor
• Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska (andra språk är meriterande)
Tidigare erfarenhet av försäljning är inte ett krav, det viktigaste är din personlighet, ditt driv och din vilja att utvecklas. Har du arbetat med försäljning, kundkontakt eller tekniska installationer är det meriterande, men vi värderar din potential högre än din titel.
Du kan vara i början av din karriär, kanske med teknisk utbildning eller praktisk erfarenhet inom exempelvis VVS, ventilation, kylteknik eller annan processteknik eller helt enkelt en person med stark teknisk nyfikenhet och social talang.
För att lyckas hos oss behöver du våga ta initiativ, vara handlingskraftig och samtidigt uppskatta långsiktiga relationer.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en utvecklande roll i en framtidsbransch med fokus på hållbara vattenlösningar. Du får en gedigen introduktion och stöd från erfarna kollegor, samtidigt som rollen ger möjlighet att växa och utvecklas över tid. Du blir en del av ett positivt företagsklimat med stark laganda och får ett självständigt arbete med stort eget ansvar, där du har möjlighet att bidra och påverka ditt arbete.
Vi är ett expansivt bolag med internationella leverantörer och många kontaktytor, där samarbete och kunskapsutbyte är en naturlig del av vardagen.
Vill du arbeta med teknik, affärer och människor - och utvecklas tillsammans med ett marknadsledande bolag? Då ser vi fram emot din ansökan.
Ansökan och kontakt
Tjänsten är en heltids tillsvidareanställning som utgår från Stockholm.
Tillträde enligt överenskommelse.
Sista dag för ansökan: 5 mars
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Bakgrundskontroll kan komma att göras.
För frågor angående tjänsten vänligen kontakta: Niklas Henelius - 08-121 501 41
