Entrévärd till Doktor.se
Doktorse Nordic AB / Säljarjobb / Norrtälje Visa alla säljarjobb i Norrtälje
2026-07-15
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Gillar du att träffa nya människor och ge god service? Då har du kommit rätt!
Doktor.se söker driftiga personer till vår vaccinationsenhet. Vi vaccinerar på Norrtälje Hälsocentral, Väsby Läkargrupp och Rimbo-Edsbro vårdcentral. Vi åker alltid tillsammans från Norrtälje om vaccinationen är på annan ort, restiden är då betald. Patienterna kommer på drop-in eller bokade tider för att vaccinera sig mot bland annat Covid-19, säsongsinfluensa och lunginflammation.
Om rollen
Arbetet innebär att man axlar flera roller. Som entrévärd har man kontakt med patienter och informerar om vaccin samt ansvarar för det administrativa arbetet kring vaccinationen som betalning. Arbetet är till stor del självständigt, men rollen kräver också hög samarbetsförmåga då man kommer att jobba med skiftande kollegor under perioden.
Tjänsten har en viss insäljande funktion. Du rapporterar till närmsta chef eller jouransvarig.
Exempel på arbetsuppgifter är att:
Inventera och kontrollera lager av förbrukningsmaterial
Sätta upp reklamskyltar, betalningsstation
Enklare städning
Hantera kortbetalning med babsmaskin och Swish
Hjälpa kunder att fylla i hälsodeklarationen och vaccinationskort
Om dig
Vi söker dig som är utåtriktad och trivs att träffa människor. För att lyckas i jobbet tror vi att du dessutom är ansvarstagande och ser lösningar på problem.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Du förstår vikten av vaccinationer, och vill bidra till att förebygga sjukdom
Du kan självständigt ta initiativ och lösa olika problem som kan uppstå
Du är organiserad och strukturerad då planeringen inför arbetspassen kräver en del logistikarbete
Du har en god förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
Det är meriterande om:
Du har erfarenhet inom vård
Du har erfarenhet inom sälj och service
Du har B-körkort
Vi erbjuder dig
Varje medarbetare är lika viktig i Doktor.se:s framgång! Vi drivs av att se människor växa och utvecklas, därför skapar vi möjligheter att få arbeta med det man har passion för. Vi erbjuder dig fenomenala kollegor, kollektivavtal och tjänstepension.
Som entrévärd får du möjligheten att se många nya platser samt får ett stort socialt utbyte genom att du ständigt träffar nya människor. Du ges möjlighet att styra över ditt eget schema.
Övrig information
Säsongsperiod: Nov-15 december
Omfattning: Särskild visstidsanställning, ca 6-40 timmar/vecka. Arbetstiden varierar beroende på plats. Arbetet sker på dagtid måndag-söndag.
Lön: 140kr/timme inklusive semesterersättning. OB och tjänstepension tillkommer enligt kollektivavtal.
Arbetspassen är främst i november månad, men kan även vara enstaka i december. Vi söker tre personer som kommer ha ett schema enligt nedan.
Person 1: 4 dagar/veckan (cirka varannan helg) - November
Person 2: 3 dagar/veckan (cirka varannan helg) - November
Person 3: Endast helger under November (samt pass efter behov)
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8072078-2102066". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), https://jobs.doktor.se
Vårgatan 2 (visa karta
)
761 50 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Doktor.se Jobbnummer
10003736