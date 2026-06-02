Kort ansökningstid! Junior mekanisk underhållsingenjör till E.ON!
Professionals Nord Örebro AB / Maskinreparatörsjobb / Örebro Visa alla maskinreparatörsjobb i Örebro
2026-06-02
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Örebro AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Lindesberg
, Lekeberg
eller i hela Sverige
E.ON är ett av Europas ledande energibolag med verksamhet inom energidistribution, energilösningar och hållbar utveckling. Företaget arbetar aktivt för att driva omställningen till ett mer hållbart och fossilfritt energisystem genom innovation, digitalisering och smart energihantering. I Sverige levererar E.ON el, värme och energilösningar till privatpersoner, företag och offentlig sektor. Bolaget investerar löpande i framtidens energiinfrastruktur, bland annat inom elnät, laddinfrastruktur och förnybar energi. Med fokus på samarbete, innovation och långsiktighet erbjuder E.ON en modern arbetsmiljö där medarbetare får möjlighet att påverka framtidens energilandskap. Företaget har verksamhet på flera orter i Sverige med huvudkontor i Malmö.
Junior Underhållsingenjör till E.ON
Är du nyutexaminerad underhållsingenjör eller har du några års erfarenhet från industri, energi eller processverksamhet? Vill du utvecklas i en roll där du får kombinera teknik, planering och verksamhetsutveckling i en samhällsviktig bransch? Nu söker vi en junior underhållsingenjör till ett spännande uppdrag hos E.ON! Vänligen notera kort ansökningstid. Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Som junior underhållsingenjör blir du en del av en verksamheten som ansvarar för utveckling, planering och förvaltning av produktionsanläggningar. Du kommer att arbeta nära erfarna kollegor och få möjlighet att bidra till att säkerställa en säker, kostnadseffektiv och driftsäker anläggningsverksamhet.
Rollen passar dig som vill kombinera tekniskt arbete med planering och analys samt utveckla en bred förståelse för underhållsarbete inom energi- och processindustrin.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer att vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta med planering, utveckling och uppföljning av underhållsinsatser för produktionsanläggningar. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på verksamhetens behov, men exempel på arbetsuppgifter är:
Planera och bereda underhållsarbeten och reparationer
Ta fram och uppdatera planer för förebyggande underhåll
Delta i revisioner, anläggningsprojekt och förbättringsinitiativ
Bidra till att utveckla arbetssätt och processer inom underhållsverksamheten
Delta i upphandlingar kopplade till underhåll och tekniska tjänster
Säkerställa att underhållsarbete utförs enligt gällande lagar, krav och riktlinjer
Samarbeta med drift, anläggning, inköp, ekonomi, entreprenörer och andra interna funktioner
Bidra till analyser och förbättringsåtgärder för att öka anläggningarnas säkerhet, tillgänglighet och kvalitet
Vi söker dig som
Har en YH/KY-utbildning till underhållsingenjör eller motsvarande teknisk utbildning
Har ett tekniskt intresse och en vilja att utvecklas inom underhåll och anläggningsteknik
Har god förmåga att arbeta strukturerat och analytiskt
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av underhållsplanering eller underhållssystem
Erfarenhet från energi-, process- eller industriverksamhet
Erfarenhet av tekniska projekt eller förbättringsarbete
Kunskap inom arbetsmiljö, säkerhet eller riskhantering
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är nyfiken, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har ett analytiskt arbetssätt och tycker om att planera, koordinera och driva arbetet framåt. Samtidigt trivs du i samarbete med andra och har lätt för att skapa goda relationer med både kollegor och externa parter.
Du motiveras av att bidra till utveckling och förbättringar i en verksamhet där säkerhet, kvalitet och driftsäkerhet står i fokus.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Örebro
Urval: Kort ansökningstid! Löpande urval Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Örebro AB
(org.nr 559287-0454)
702 32 ÖREBRO Arbetsplats
E.On Sverige Aktiebolag Kontakt
Partner
Jesper Wingqvist jesper.wingqvist@pn.se +460708890906 Jobbnummer
9943253