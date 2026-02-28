Entreprenadingenjör Bygg Bostad Syd
Peab Sverige AB / Byggjobb / Helsingborg Visa alla byggjobb i Helsingborg
2026-02-28
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Peab Sverige AB i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Båstad
, Lomma
eller i hela Sverige
Vi är cirka 220 medarbetare i Bygg Bostad Syd och driver många intressanta byggprojekt i västra Skåne. Huvudsakligen arbetar vi med nyproduktion av bland annat flerfamiljshus, skolor och logistikanläggningar.
Vi på Peab Bygg Bostad Syd behöver förstärka vår organisation med ytterligare en erfaren entreprenadingenjör. Har du en gedigen branscherfarenhet och vana av att arbeta med kalkyler och projektinköp så kan vi erbjuda dig en variation av spännande projekt i en positiv och utvecklande miljö. Publiceringsdatum2026-02-28Om tjänsten
Organisatoriskt tillhör du en kalkyl- och inköpsgrupp, men Peabs entreprenadingenjörer arbetar nära tillsammans med arbetscheferna och ansvarar för förfrågningsunderlag, kalkylering, anbudsförslag, inköpsplanering och inköp både i anbudsskedet och i pågående produktion.
Rollen innebär också att analysera, identifiera och hitta kreativa lösningar på våra kunders önskemål samtidigt som du hela tiden har ett långsiktigt perspektiv med fokus på lönsamhet, kvalitet och arbetsmiljö.
Placeringsort för tjänsten är Helsingborg. Du rapporterar till regionens kalkyl- och inköpschef. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är noggrann, strukturerad och gillar problemlösning. Drivkraft och engagemang är andra egenskaper som vi värdesätter.
Tjänsten innebär många kontakter med kunder och leverantörer, vilket ställer höga krav på affärsmässighet och kommunikationsförmåga. Du har bra samarbetsförmåga och arbetar gärna i team även om arbetet kräver att du också kan driva ditt arbete framåt på egen hand. Kravprofil för detta jobb
Du har en teknisk utbildning på högskole/universitetsnivå alternativt motsvarande kunskaper som tillgodogjorts genom erfarenhet och kompetensutveckling. Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av projektinköp, kalkyl- och anbudsarbete i byggbranschen. För att trivas i rollen har du ett intresse för ekonomiska resultat och administration.
Du talar och skriver svenska obehindrat. Körkort B är ett krav då resor i tjänsten kan förekomma.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till: Linda Chebil, kalkyl- och inköpschef, Bygg Bostad Syd, linda.chebil@peab.se
Therese von Wachenfelt, HR, therese.von-wachenfelt@peab.se
Urval sker löpande så tillsättande kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Observera att vi ej tar emot ansökan via mejl.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 12 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202) Arbetsplats
Peab AB Jobbnummer
9769395