Entrecon Consulting söker projektadministratör
Vill du arbeta med projektadministration i bygg- och fastighets eller infrastrukturprojekt? Är du noggrann, strukturerad och trivs med att skapa ordning och reda? Då tror vi att detta kan vara något för dig!
Uppdraget
Som projektadministratör blir du en central del av projektteamet och arbetar i nära dialog med övriga projektmedlemmar i projekt. Du ansvarar för att skapa struktur och kvalitet i projektets administrativa processer.
Arbetsuppgifterna består i att samordna, planera och följa upp aktiviteter inom projekt, till exempel att administrera interna och externa möten, skriva protokoll, hantera dokumentation och säkerställa ordning genom hela projektets livscykel. Skapa och upprätthålla rutiner för rapportering och uppföljning.
Arbetet kräver självständighet, noggrannhet och god kommunikationsförmåga. Du blir en viktig länk för att projektet ska löpa smidigt och effektivt.
Kompetens
Vi söker dig som har: Har gymnasieexamen. Har erfarenhet av att jobba som projektadministratör eller har relevant arbetslivserfarenhet inom administration, kundkontakt och projektuppföljning. Är van att arbeta enligt rutiner och processer. Behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Har goda kunskaper i MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
Meriterande:
Har du jobbat i stora bygg-, anläggnings- eller infrastrukturprojekt ser vi det som ett plus. Kunskap i ärende- och dokumenthanteringssystem. Högskoleutbildning inom relevant område.
Som person tror vi att du är noggrann, strukturerad, serviceinriktad och flexibel. Du har lätt för att skapa förtroende och trivs med att samarbeta i olika projektgrupper.
Detta är vi
Entrecon Consulting är ett konsultbolag verksamt inom bygg & fastighet, mark & anläggning samt infrastruktur. Vi erbjuder våra kunder noga utvald kompetens och våra konsulter bra arbetsklimat och spännande konsultuppdrag.
Det är viktigt för oss med en balans mellan arbete och privatliv. Vi tror att nöjda, glada och motiverade medarbetare presterar bättre och det framförallt när de befinner sig i spännande och utmanande projekt. Vi försöker därför alltid matcha konsultens önskemål och profil med uppdragets art och karaktär för att uppnå en win-win situation med en nöjd beställare och nöjd medarbetare/konsult!
Kontakt & Ansökan
Hör gärna av er vid frågor kring ovan tjänst!
Joakim Ruchatz 070- 651 79 39 joakim@entreconconsulting.se www.entreconconsulting.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7066061-1980347". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EntreCon Consulting AB
(org.nr 559159-2158), https://entreconconsulting-1730119505.teamtailor.com
Cylindervägen 18 (visa karta
)
131 52 NACKA STRAND Arbetsplats
EntreCon Consulting Jobbnummer
9890545