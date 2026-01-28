Enterprise Säljare - SaaS / Partnerdriven affär till Defentry
Edge Of Talent AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edge Of Talent AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Defentry söker nu sin första dedikerade Enterprise Säljare - en nyckelroll för dig som vill ta ett helhetsansvar för nykundsförsäljning i ett internationellt SaaS-bolag med komplexa affärer och stora kunder.
Rollen är central i Defentrys nästa fas. Försäljningen har hittills varit founder-ledd och du kliver nu in för att skapa struktur, tempo och skalbarhet i affären - med fullt ägarskap från prospekt till signerat avtal.
I rollen kommer du att:
driva nykundsförsäljning mot enterprise-kunder och partners
arbeta med komplexa affärer och långa säljcykler (3-18 månader)
hålla möten, workshops och presentationer med seniora beslutsfattare
samarbeta nära Product Management, CTO och Customer Success
bidra till att bygga grunden för framtida säljorganisation
Vi söker dig som:
har minst 5 års erfarenhet av B2B-/Enterprise-försäljning
har sålt SaaS, IT-tjänster eller tekniska plattformar
är trygg i komplex försäljning med många stakeholders
vill ta ett större ansvar än "bara sälja"
du är riktigt duktig på att bygga långsiktiga relationer
har intresse och erfarenhet av internationell försäljning
behärskar både svenska och engelska professionellt
Om Defentry
Defentry är ett internationellt SaaS-bolag inom identitets- och bedrägeriskydd med en tydligt uppdrag: att skydda människors digitala liv. Plattformen används av banker, försäkringsbolag, telco- och energibolag och når i dag miljontals användare via en white-label-modell.
Bolaget befinner sig i en stark tillväxtfas med bevisad affärsmodell, stabil finansiering och tydlig internationell expansion. Fokus ligger nu på att modernisera tekniken, utveckla AI-drivna funktioner och bygga organisationen för långsiktig skalbarhet.
Hos Defentry är miljön entreprenöriell med hög tillit, korta beslutsvägar och möjlighet att arbeta nära både produkt och affär - för dig som vill vara med och bygga nästa fas i ett samhällsrelevant techbolag.
Ansökan Edge of Talent hanterar denna rekryteringsprocess för vår kunds räkning. Vår roll är att representera kunden och säkerställa att de hittar rätt kompetens, men vi ser också till att din upplevelse av processen blir så smidig och transparent som möjligt. Har du frågor eller funderingar finns vi här för att stötta dig. Låter det intressant? Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7113996-1812974". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edge of Talent AB
(org.nr 556997-1871), https://edgeoftalent.teamtailor.com
Centralplan 15 (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Edge of Talent Jobbnummer
9710565