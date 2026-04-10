Enhetschefer till Sektor funktionshinder
Östersunds Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Östersund Visa alla sjukvårdschefsjobb i Östersund
2026-04-10
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
, Kalix
eller i hela Sverige
Är du en ledare som vill arbeta med tillitsbaserat och tydligt ledarskap?
Sektor funktionshinder vid Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersund kommun söker nu fem nya enhetschefer för arbete inom Sektor funktionshinder som ansvarar för verksamheter inom LSS och SoL i hela kommunen. I sektorn arbetar idag över 60 enhetschefer för att skapa goda förutsättningar för våra medarbetare att leverera trygg och kvalitativ vård och omsorg till våra medborgare. Du kommer att vara chef för verksamheter som LSS-gruppbostad, SoL-bostad eller ärenden inom personlig assistans och normalt hanterar enhetschefen tre verksamheter, till exempel LSS-gruppbostäder, inom uppdraget.
Vi erbjuder dig goda förutsättningar för att lyckas i din roll, med väldigt bra stödfunktioner från verksamhetsutvecklare, kvalitetsansvariga, ekonomer, HR-konsulter, rekryterare, bemanningsfunktioner, aktivitetssamordnare, och sektoradministratörer. Du får löpande kompetensutveckling för ett hållbart och kvalitetssäkert ledarskap. Som ny chef får du både en kommungemensam och verksamhetsspecifik introduktion utifrån tidigare erfarenheter.
Din placering är på Krondikesvägen 60 men du kommer också att arbeta ute i de verksamheter som du har ansvarar för. Du har årsarbetstid och arbetar kontorstider mellan 08.00 och 17.00, 40 timmar i veckan. Samtliga tjänster är tillsvidare. Tillträdet är enligt överenskommelse och provanställning kan komma att tillämpas.
Ditt nya jobb
Som enhetschef inom Sektor funktionshinder har du det övergripande ansvaret för personal-, ekonomi- och medborgarfrågor i dina verksamheter. Det innebär att du ansvarar för att tillgängliga resurser används effektivt och att verksamheten bedrivs utifrån gällande lagstiftning, kvalitetskrav samt fastställda ekonomiska ramar. Du leder, planerar och organiserar verksamheten utifrån uppsatta mål och driver verksamheten så att medarbetarna känner sig delaktiga och engagerade. En viktig del i rollen är att ha nära kontakt med medarbetarna, följa upp hur de mår och se till så att verksamheten fungerar som den ska. Du förväntas också vara närvarande ute i dina verksamheter för att få en god helhetsbild, fånga upp behov och säkerställa att allt flyter på. Du kommer att arbeta i flera digitala system så som Heroma, Viva, MCSS, Procedo, DF-respons och Adato med allt från dokumentation, schemaplanering och avvikelser.
Vanliga arbetsuppgifter
Leda, planera, organisera och utveckla verksamheten utifrån uppsatta mål
Ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljöfrågor
Ingår i chefsgrupp där du har ett helhetsperspektiv för hela verksamheten
Samarbeta med andra myndigheter, organisationer och samarbetspartners
Kvalifikationer
Högskoleutbildning som arbetsgivaren ser som relevant
Tidigare erfarenhet av arbete som chef med personalansvar
God datorvana
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande
Du har erfarenhet av ledarskap, utvecklings- och förändringsarbete
Du har erfarenhet från kommunal eller offentlig verksamhet och har förståelse för hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation
Du har förmåga att bygga förtroende både externt och internt och du trivs med att dela med dig av kunskap och erfarenheter.
Du har en kommunikativ förmåga och kan förklara, förtydliga, förenkla och förankra budskap och komplicerade sammanhang på ett förtroendeingivande sätt på olika nivåer beroende på vem du möter
Du har vana att arbeta i något av våra system: Viva, Adato, Proceedo, MCSS, Heroma och/eller DF-respons
Du har körkort
Vi söker dig
Som samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet. Kan fatta snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter. Visar omdöme under tidspress. Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv. Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar. Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektiv nå gemensamma mål. Fäster stort vikt vid och handlar i enlighet med fattade beslut, regler och riktlinjer. Tar upp synpunkter och kritik på ett konstruktivt sätt. Tar ansvar för sin uppgift. Strukturer själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
Inför eventuell anställning kan du behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120712".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Krondikesvägen 60 (visa karta
)
831 46 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Eyvind Olsson Bozzi eyvind.olsson.bozzi@ostersund.se
9846419