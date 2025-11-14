Enhetschef, Vuxenenheten IFO
2025-11-14
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Nu söker vi en engagerad Enhetschef till vår vuxenenheten IFO i Hallsbergs kommun!
Om verksamheten
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Hallsbergs kommun består av fyra verksamheter; Individ- och familjeomsorgen (IFO), Vård- och omsorg, Funktionshinderområdet samt Arbetsmarknad och integration. Vi är ca 600 medarbetare i hela förvaltningen och inom verksamhetsområdet IFO är det 50 medarbetare. IFO är uppdelad i två enheter, Barn- och familjeenheten och Vuxenenheten.
Inom vuxenenheten ingår myndighetsutövning inom områdena, försörjningsstöd, skadligt bruk och beroende, våld i nära relation, äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri. Även öppenvård inom skadligt bruk och beroende samt våld i nära relation tillhör enheten.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Som Enhetschef på IFO Vuxen får du vara med oss på resan i det omställningsarbetet som pågår i och med den nya Socialtjänstlagen. Du är arbetsgivarens företrädare och har det övergripande ansvaret för personal, ekonomi, verksamhet samt omvärldsanalys inom ditt ansvarsområde.
Du förväntas leda och utveckla verksamheten utifrån fastställda mål, riktlinjer och budget. Du skapar engagemang, delaktighet och främjar en god arbetsmiljö. Du kommer även att arbeta nära andra enheter och externa aktörer, vilket innebär att du aktivt bidrar till ett tvärprofessionellt samarbete för att skapa de bästa förutsättningarna för våra individer och familjer. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en god förmåga att planera och driva ditt arbete framåt mot uppsatta mål. Du har ett professionellt förhållningssätt och är trygg och stabil i din roll. Du är en ansvarstagande, självgående, närvarande och entusiasmerande ledare som ger medarbetarna det stöd de behöver för att utföra sitt arbete. Du har en mycket god samarbetsförmåga och trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Du har en förmåga att se hela bilden och prioritera insatser utifrån ett helhetsperspektiv. Du förstår hur olika faktorer samverkar inom individ- och familjeomsorgen.
Tjänsten förutsätter att du är väl förtrogen med verksamhetens uppdrag, liksom den lagstiftning som är relevant inom området. Du behöver ha en socionomexamen, eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet från tidigare chefstjänster, gärna inom socialtjänsten, är ett krav.
Ledarskap i Hallsbergs kommun
I Hallsbergs kommun förväntar vi oss att du som chef visar ett synligt, aktivt och personligt engagemang. Ledarskapets viktigaste uppgift är att planera, genomföra och följa upp verksamheten och att skapa förutsättningar för medarbetarnas delaktighet.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad 100%.
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 1 december 2025.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Varmt välkommen med din ansökan!
Innan erbjudande om anställning inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer själv ett utdrag från polisens hemsida, "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs kommun
(org.nr 212000-1926) Kontakt
Verksamhetschef IFO
Jessica Zingmark jessica.zingmark@hallsberg.se 0582-685240 Jobbnummer
9605025