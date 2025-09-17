Enhetschef Vatten & Klimatanpassning
2025-09-17
Vill du leda en växande enhet som utvecklar innovativa lösningar för vattenförvaltning och klimatanpassning? Har du dokumenterad erfarenhet av att leda personal och verksamhet inom forskning, innovation eller samhällsutveckling? Då kan du vara den vi söker!
Om oss RISE är Sveriges ledande innovationspartner och vi satsar nu på att stärka vårt arbete inom vatten och klimatanpassning. Urbanisering, klimatförändringar och cirkularitet skapar nya utmaningar som kräver nytänkande lösningar. Genom forskning och samverkan bidrar vi till att forma framtidens hållbara vattenhantering.
Enheten Vatten och Klimatanpassning arbetar med tre huvudområden:
Vattenanvändning och vattenförsörjning: Minskad vattenförbrukning, minimering av förluster samt återanvändning av vatten.
Klimatanpassning och dagvattenhantering: Hållbara lösningar för att hantera skyfall, värmeböljor och översvämningar.
Förvaltning av VA-infrastruktur: Livscykelperspektiv och smart underhåll för en robust och hållbar infrastruktur.
Enheten består av cirka 15 engagerade specialister placerade i Stockholm, Lund, Göteborg och Uppsala.
Om rollen Som Enhetschef för Vatten och Klimatanpassning leder du en dynamisk och kunskapsintensiv enhet. Du har en nyckelroll i att utveckla strategier, bygga samarbetsnätverk och driva forsknings- och innovationsprojekt i samverkan med industri, myndigheter och akademi.
Ditt ansvar i rollen innebär att du leder, inspirerar och utvecklar enheten genom ett coachande och tydligt ledarskap. Du ansvarar för verksamhetens resultat, personal och budget samtidigt som du utvecklar strategiska samarbeten och bygger långsiktiga relationer med industri, myndigheter och forskningsaktörer. Du vill bidra till att stärka enhetens position som affärspartner och identifiera och realisera affärsmöjligheter och forskningsprojekt som säkerställer att enheten bidrar till RISE övergripande mål och visioner.
Placeringsort: Stockholm eller Göteborg.
Observera att denna tjänst kan innebära att en säkerhetsprövning krävs, antingen senare i processen eller i framtiden.
Som enhetschef kommer du att ha en central roll i att driva utvecklingen av vår verksamhet och leda ett team av kunniga och engagerade specialister. Vi söker dig som har en stark förmåga att skapa engagemang och inspirera ditt team till att leverera på hög nivå. Du har erfarenhet av att leda och utveckla personal samt av att bygga strategiska samarbeten.

Kvalifikationer
Erfarenhet av att leda personal och verksamhet inom forskning, innovation, samhällsutveckling eller teknikdrivna organisationer.
En akademisk bakgrund inom kemi-, miljö- och vattenteknik, ekosystemteknik eller väg- och vattenbyggnad.
Erfarenhet av arbete inom vattenhantering, klimatanpassning eller VA-infrastruktur
Dokumenterad erfarenhet av kundkontakt eller konsultverksamhet, gärna med fokus på innovationsnära uppdrag.
Skicklig kommunikatör på både svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av att leda stora forsknings- och innovationsprojekt samt av att hantera finansiering genom forskningsfinansiärer och/eller industrisamarbeten.
Kunskap om nationella och internationella regelverk inom klimatanpassning och vattenhantering
Erfarenhet av att leda tvärvetenskapliga team.
Är vi rätt för varandra? Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Hos oss möts passionerade problemlösare för att lösa några av världens viktigaste, och kanske roligaste, problem. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor och några riktigt spännande samhällsutmaningar att ta itu med. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Välkommen till hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner.
Välkommen med din ansökan! Vill du veta mer är du välkommen att kontakta avdelningschef Maciej Zakrzewski 010-5165045. I RISE rekryteringsprocesser efterfrågar vi inte ett personligt brev. I stället ber vi dig besvara ett antal urvalsfrågor som hjälper oss att bättre förstå din kompetens och erfarenhet i relation till den utlysta tjänsten. Sista ansökningsdag är 30 september, 2025. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Våra fackliga representanter är Linda Ikatti, 010 516 51 61 och Ingemar Petermann, SACO, 010-2284122.
