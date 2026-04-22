Enhetschef Trygghetslarm och nattpatrull
2026-04-22
Hej!
Vill du arbeta med ledarskap i en verksamhet där trygghet, teknik och omsorg möts? Är du nyfiken på hur digitala och tekniska lösningar kan bidra till ökad säkerhet, självständighet och kvalitet för äldre? Då kan det här vara uppdraget för dig.
I Luleå kommun arbetar socialförvaltningen aktivt med digital teknik som stödjer äldre att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Det handlar bland annat om trygghetslarm, digitala lås, videokommunikation, sensorer i hemmet och e-tjänster. Här finns ett tydligt uppdrag att utveckla och förvalta lösningar som gör verklig skillnad, både för brukare och medarbetare.
Som enhetschef får du möjlighet att kombinera ditt intresse för ledarskap och vård och omsorg med teknik, mekanik och digitala lösningar i en verksamhet som är i ständig utveckling. Uppdraget passar dig som trivs i gränslandet mellan människor och teknik, som vill leda med fokus på trygghet, kvalitet och framtidens arbetssätt.
Hos oss får du ett framåtsyftande och stimulerande uppdrag i en organisation som satsar på moderna system, kompetensutveckling och ett starkt stöd från HR, kvalitet och ekonomi, med ledarskap i en verksamhet som bedrivs dygnet runt.
Du kommer att vara enhetschef för trygghetslarm och en av Luleå kommuns nattpatrullgrupper, med ansvar för totalt cirka 20 medarbetare.
Som enhetschef leder, stödjer och motiverar du dina medarbetare samt skapar förutsättningar för engagemang, delaktighet och ett professionellt arbetssätt i verksamheten. I verksamheten finns även två samordnare som stödjer det dagliga arbetet och ansvarar för planering av insatser.
I uppdraget ingår ansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi, arbetsmiljö och facklig samverkan. Du arbetar med uppföljning och utvärdering av verksamheten samt för att nå måluppfyllelse med kvalitet och ekonomi i balans, där brukaren alltid står i fokus. En annan viktig del av uppdraget är att driva förändring och utveckling, bland annat kopplat till verksamhetens pågående digitalisering och arbetssätt som stödjer en effektiv och säker omsorg.
Arbetstiden är normalt förlagd till dagtid 07.00-16.00. I tjänsten ingår även kvällstjänstgöring i samband med arbetsplatsträffar med nattpatrullen.Kvalifikationer
För att trivas och vara framgångsrik i uppdraget behöver du ha ett intresse för ledarskap i en verksamhet som är i ständig utveckling. Du tycker om att driva förändringsarbete, omvärldsbevaka och pröva nya arbetssätt. Verksamheten är händelsestyrd och i perioder föränderlig, vilket innebär att du behöver vara flexibel och bekväm med att hantera frågor som kan uppstå snabbt och oväntat. Du arbetar självständigt i uppdraget samtidigt som samverkan med andra, både internt och externt, är en naturlig del av rollen.
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller annan relevant utbildning som i kombination med erfarenhet bedöms som likvärdig för att klara uppdraget. Du har ett intresse för teknik, mekanik och digitala lösningar samt god digital kompetens. Du är kommunikativ och har god förmåga att dokumentera och följa upp verksamheten. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som chef, tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg samt kunskap om de lagstiftningar som styr verksamheten.
Som person är du stabil, kreativ och utvecklingsinriktad, med förmåga att se möjligheter och hitta nya lösningar. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Provanställning kan eventuellt komma att tillämpas i denna rekrytering.Övrig information
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320256". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742)
972 31 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Sektion Luleå
Kommunal Norrbotten 010-442 99 01
9868396