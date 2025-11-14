Enhetschef Tillsynsboendeenheten
2025-11-14
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!
Verksamhet Vuxen består av sex enheter och cirka 110 medarbetare som arbetar med socialtjänst riktad mot personer över 18 år. Tillsynsboende Stallgatan är en av dessa enheter och är en viktig del i kommunens arbete för ett tryggare och mer inkluderande Gävle.
Hos oss får du vara en del av ett team som värdesätter samarbete, utveckling och tillit. Du får både påverka och forma en helt ny verksamhet - med människors trygghet i fokus.
Gävle kommun tillsynsboende Stallgatan består av 35 lägenhet och är ett högtoleransboende för personer med pågående drogproblematik och samsjuklighet med psykisk ohälsa. Det är en viktig del i kommunens arbete att minska hemlöshet och utsatthet i Gävle. Vi söker nu dig som vill ta ledningen i vidareutvecklingen av boendet och göra skillnad för de boende.
Som enhetschef leder du tillsammans med tolv engagerade medarbetare verksamheten mot målet, att människor i Gävle ska ha ett tryggt boende och rätt stöd i livet.
Arbetet som enhetschef är operativt, med fokus på att skapa trygghet, struktur och delaktighet både för boende och medarbetare. Då detta är en verksamhet i utveckling kommer uppdraget att formas och växa med tiden, där du är en viktig del i utvecklingsarbetet tillsammans med medarbetare och dina kollegor i ledningsgruppen.
I rollen som enhetschef ansvarar du för verksamheten, medarbetare och ekonomi. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och effektivisera enhetens arbete i linje med kommunens mål och värdegrund. Du följer upp, analyserar och vidtar åtgärder för att förbättra verksamheten. Du visar mod att agera när det behövs och skapar en kultur präglad av öppenhet, dialog och tillit.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Högskoleutbildning, exempelvis inom socionom-, beteendevetar- eller samhällsvetenskapligt område, eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
* Dokumenterad erfarenhet som chef/ledare med budget-, personal- och arbetsmiljöansvar.
* God och aktuell erfarenhet inom socialtjänstens verksamhet.
Det är meriterande om du:
* Har erfarenhet av chefsuppdrag inom boendeverksamhet.
* Har arbetat med personer med missbruk eller samsjuklighet.
Vem är du?
Du är trygg och tydlig även i osäkra eller pressade situationer. Du står stadigt i dina värderingar, vågar säga ifrån och skiljer på sak och person.
Du är samarbetsorienterad, prestigelös och hittar win-win-lösningar genom att fokusera på det gemensamma målet.
Som ledare är du kommunikativ och närvarande samt leder med tillit, ger handlingsutrymme och uppmuntrar till utveckling. Du motiverar genom att visa riktningen och tydliggöra varför målen är viktiga.
Kort sagt du tar egna initiativ, är modig och har förmågan att skapa engagemang och arbetsglädje omkring dig.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
