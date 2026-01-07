Enhetschef till vikariat på trygghetsboende
Vi söker nu en driven och engagerad enhetschef till Våxnäs 1 på ett vikariat t o m september med start enligt överenskommelse.
Du blir en del i vårt ledningsteam på Trygghetsboende som består av fem trygghetsboenden samt Resurscentrum. Vi är 7 enhetschefer som tillsammans med verksamhetschef leder verksamheten och samtliga enhetschefer har placering på våra boenden. Enhetscheferna i teamet har ett nära och givande samarbete, vilket är extra viktigt på Våxnäs med två enheter som samverkar mycket.
Våxnäs trygghetsboende: Ligger på Våxnäs, 2,5 km från Karlstads centrum. Här bor omsorgstagarna i egna lägenheter med stöd av hemtjänstinsatser, en trygg boendeform med närhet till restaurang, sällskap och möjlighet att umgås med andra i de gemensamma lokalerna. Här arbetar vi aktivt för att våra omsorgstagare ska få ett så tryggt och trivsamt boende som möjligt.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef kommer du att ansvara för din del av boendet. Du har det operativa ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. En viktig del i uppdraget är att driva, utveckla och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål och i enlighet med gällande lagstiftning samt enligt kommunens mål, policy- och styrdokument.
Du ansvarar för att coacha medarbetarna och tillsammans med dem fånga upp styrkor och utvecklingsbehov, och jobba med förbättringsarbete. Genom ditt tillitsbaserade ledarskap så skapar du förutsättningar för medarbetarna att vara delaktiga, ta ansvar och känna arbetsglädje. Du arbetar aktivt för att säkerställa att verksamheten håller hög kvalitet genom kontinuerlig uppföljning. Att strukturera, organisera och prioritera är viktiga uppgifter i ditt dagliga arbete. Du behöver ofta fatta beslut, om t ex hur vi utför saker, bemanning och bedömning av hemtjänsttimmar.
Goda relationer med medarbetare, kollegor, omsorgstagare, anhöriga och andra professioner är förutsättning för en god arbetsmiljö och för att verksamheten ska fungera väl. Ni ser tillsammans till att rutiner och arbetssätt håller hög standard och att eventuella brister identifieras och åtgärdas så att omsorgstagarna alltid erbjuds bästa möjliga vård och omsorg. Kvalifikationer
Du har en relevant akademisk utbildning som t ex socionom, sjuksköterska eller liknande som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har erfarenhet av arbete som chef där du har haft ansvar för personal, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö och gärna från liknande verksamhet och gällande lagstiftning. Du behöver ha B-körkort.
Personliga egenskaper: Vi söker dig som är närvarande och trygg i ditt ledarskap. Empati och lyhördhet är viktiga egenskaper för att kunna förstå både medarbetares, anhörigas och omsorgstagares behov, oro och sinnesstämningar. Att du har god samarbetsförmåga, kan fatta beslut och trivs med varierande arbetsuppgifter är en förutsättning för att trivas i rollen. Du har även en god förmåga att strukturera, prioritera och organisera.
Tydlighet och god kommunikationsförmåga behövs för att på ett bra sätt kommunicera förväntningar, ge feedback, hantera svåra samtal och även kunna förklara fattade beslut. Du ska också ha viljan, drivet och förmågan att utveckla verksamheten tillsammans med dina medarbetare och kollegor.
Genom ditt ledarskap motiverar, engagerar och enar du människor mot gemensamma mål. Du är en självklar förebild och utvecklar verksamheten tillsammans med medarbetarna utifrån vår värdegrund. Värdegrunden är gemensam för alla kommunens medarbetare och handlar om hur vi ska agera mot Karlstadsborna och mot varandra som kollegor.
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får utföra samhällsviktiga, intressanta samt utvecklande arbetsuppgifter. Karlstads kommun erbjuder individuell handledning, mentorskap och gedigen chefsutbildning till alla chefer. I din roll som enhetschef har du även stöd av funktioner som administratör, ekonom, verksamhetsutvecklare, HR-specialist samt förvaltningens bemanningsenhet och Kompetenscenter.
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
