Enhetschef till Södermalmshemmets särskilda boende
2025-11-06
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt? Söker du efter ett arbete som ger dig personlig utveckling och möjlighet att bidra till en bättre vardag för andra människor? Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du ges chansen att vara med på en spännande förändringsresa med intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Om tjänsten
Som enhetschef hos oss förväntas du vara självständig, trygg, prestigelös och ha lätt för att samarbeta. Vissa perioder är det ett högt arbetstempo vilket du behöver klara av i din roll som enhetschef. Målet för verksamheten är att den enskilde ska känna sig delaktig och få sina individuella vård- och omsorgsbehov tillgodosedda i en trygg och säker hemmiljö. Arbetssättet är teambaserat med fokus att skapa en sammanhållen vård och omsorg av högsta kvalitet.
I slutet av 2026 kommer du att vara med och genomföra en flytt av nuvarande verksamhet på Södermalmshemmet till det nya boendet som byggs i Wadköping. Det är sedan där som verksamheten fortsatt kommer att bedrivas.
Du kommer tillsammans med dina närmsta enhetschefskollegor att ansvara för ledningen av boendet och har i din arbetsgrupp ansvar för omvårdnadspersonal. Du ingår även i en ledningsgrupp tillsammans med chefer för andra boenden samt med verksamhetschef för området.
Exempel på arbetsuppgifter:
• personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
• driva, utveckla och följa upp verksamheten mot uppsatta mål
• leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare
• arbeta utifrån en helhetssyn och fatta beslut inom verksamhetsområdet
• ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området
• samverka med fackliga organisationer och andra interna och externa parter
• utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus
Om arbetsplatsen
Södermalmshemmet är kommunens största särskilda boende och ger vård och omsorg till 108 hyresgäster fördelade på 12 avdelningar. Boendet har två inriktningar i form av somatik samt demensvård. Boendet ligger nära stadens centrum.
Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida under orebro.se/jobb. Publiceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
Det är viktigt att du är strukturerad, resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar med medborgarna i fokus. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i det svenska språket i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• akademisk examen om minst 180 hp inom hälsovetenskap eller socialt arbete, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• tidigare chefserfarenhet med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
• goda datakunskaper
Meriterande:
• erfarenhet av ledande befattning inom särskilt boende
• kompetens och erfarenhet av kvalitets- och förbättringsarbete
• ledarskapsutbildning
• kunskaper i arbetsrätt, hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen
• erfarenhet av arbete i verksamhetssystemen Personec, Medvind, Lifecare och Raindance eller liknande
• kan finska i tal och skriftTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Som en del av urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Sista ansökningsdag är 23 november.
