Enhetschef till Slomarps vårdboende
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Mjölby Visa alla sjukvårdschefsjobb i Mjölby
2025-08-14
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Omsorgs-och socialförvaltningens verksamhets ide ': Människor- själva anledningen till att vi finns!
Område Äldre: Vi ansvarar för att erbjuda en god vård och omsorg där äldre får leva ett värdigt liv och känner välbefinnande när de bor på någon av kommunens särskilda boenden. Kvalitetsmålen uppfylls bland annat genom värnande och respekt för den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.
Våra boende ska varje dag vilja komma upp och påbörja sin dag. Vi arbetar utifrån det friska hos varje människa och stöttar med det som behövs, motiverar den äldre att försöka med det som är lite mer utmanande. Dagar ser olika ut vilket gör lyhördhet för förmågan i stunden viktig. Medskapande, delaktighet och påverkan från våra äldre, intresse och nyfikenhet från oss lägger grunden till våra aktiviteter och utveckling. Arbetet präglas av dialog och samverkan mellan professioner, boende och anhöriga med den boende i fokus och där genomförandeplaner är grunden.
Arbetsplatsen: Under 2025 växer område Äldre genom att Mjölby kommun tar över driften av två vårdboenden från privata utförare. Därför söker vi nu en kollega som kommer att ha sin tjänst på Slomarps vårdboende där du kommer att vara en av tre enhetschefer.
Vill du bli vår nästa kollega?
Uppdraget innebär att självständigt och tillsammans med dina enhetschefskollegor ansvara för att samordna, säkerställa, leda, fördela och utveckla arbetet på vårdboendet. Som enhetschef ansvarar du för det systematiska arbetsmiljöarbetet, brandskyddsarbetet, kvalitetsarbetet och har personal-, verksamhets-, kvalitet- och budgetansvar för enheten. Som enhetschef på vårdboende har du dessutom verksamhetschefsansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Som enhetschef på vårdboende har du ett viktigt uppdrag att leda dina kunniga och erfarna medarbetare i sitt arbete men även att vara en del av den chefsgrupp som tillsammans arbetar för att området som helhet utvecklas.
Du är direkt underställd verksamhetschef Äldre och ingår tillsammans med områdets övriga enhetschefer i ledningsgrupp för verksamhetsområdet. Du kommer till en välfungerande grupp med trevliga och hjälpsamma kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleexamen; exempelvis socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig motsvarande kandidatexamen. Du har erfarenhet av arbete som chef och du har arbetat med både kvalitets- och förbättringsarbete. Det är meriterande med erfarenhet inom vård- och omsorgsarbete eller annan lagstyrd verksamhet och/ eller verksamhet som pågår dygnet runt. B-körkort behövs i arbetet.
Som person har du förmågan att leda och motivera medarbetarna på ett lyhört vis samt sätta upp mål och riktning för verksamheten. Du har också fokus på att leverera resultat och förverkliga verksamhetens mål, både vad gäller kvalitet och produktivitet. Du kan hantera oförutsedda situationer och prestera under press. Du har lätt för att fokusera på kundens behov och uppnå god kundtillfredsställelse. Vidare har du god kommunikativ förmåga och kan, såväl självständigt som tillsammans med andra, fatta snabba och tydliga beslut. Du är kreativ och inspirerar dina medarbetare till att utvecklas och utveckla verksamheten.
Vi erbjuder
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen
Verksamhetschef Äldre
Catherine Stolfer Suneson catherine.stolfersuneson@mjolby.se 010 - 234 54 89
