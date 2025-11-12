Enhetschef till rehabenheten
2025-11-12
Avdelningen Entré råd och stöd förstärker nu inom rehabiliteringsområdet och söker därför ytterligare en engagerad enhetschef till rehabenheten där arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hundteamet ingår.
Med medborgarens bästa i fokus arbetar avdelningen entré råd och stöd för att erbjuda en rättssäker, tillgänglig och flexibel vård och omsorg av hög kvalitet. Genom förebyggande åtgärder, hälsofrämjande arbetssätt och samordning av tjänster och insatser skapar vi en teambaserad vård- och omsorgsmodell som möter individens behov på bästa möjliga sätt.
Som chef för enheten kommer du att ingå i ledningsgruppen för entré råd och stöd tillsammans med enhetschefs kollega för rehabilitering samt kollegor för sjuksköterskor samt myndighetsutövning (LSS och SoL), och enheten främjande/förebyggande. Du är direkt underställd avdelningschef som tillika är verksamhetschef för hälso- och sjukvården i kommunen. Du kommer att ansvara för cirka 20 medarbetare. Vi har det stora och spännande uppdraget att utveckla den kommunala hälso- och sjukvården och myndighetsutövningen med medborgaren i fokus. Vi tar sikte mot en god och nära vård och en hållbar socialtjänst med individen i fokus. Vi är en engagerad ledningsgrupp som vill tänka tillsammans, lära av det gamla och utforma det nya.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Enhetschefens uppdrag är en verksamhetsnära ledning med patientens perspektiv i centrum. Uppdraget består i att leda det dagliga arbetet och tillsammans med medarbetarna utveckla arbetet. Som enhetschef har du det operativa ansvaret för personal, ekonomi, verksamhet, resultat och arbetsmiljö. Du ska bidra till att resurser används på ett flexibelt och effektivt sätt samt vara delaktig i och ta ansvar för helheten.
Vår verksamhet står inför nya spännande utmaningar och hos oss får du en viktig roll där du är med och påverkar och formar framtidens hälso- och sjukvård. Du arbetar i en utvecklande miljö där vi tillsammans hittar nya vägar och arbetssätt för att på bästa sätt ge patienterna en god hälso- och sjukvård. Du kommer vara en aktiv och drivande del i kommunens omställning till God och Nära Vård.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har gärna tidigare erfarenhet som chef, och det är särskilt meriterande om du har varit chef inom rehabiliteringsområdet. Det är även meriterande om du har arbetat som arbetsterapeut eller fysioterapeut. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, samt goda kunskaper i svenska språket. Du har också god datavana och är bekväm med att använda digitala verktyg i det dagliga arbetet.
Som person är du en ansvarstagande lagspelare med mod att utforska nya vägar. Du leder med tillit, främjar delaktighet och utvecklar medarbetarnas kompetens och engagemang. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Giltigt körkort, behörighet B är ett krav.
Vad kan vi erbjuda dig?
Trygg anställning med goda anställningsvillkor
Flexibel arbetstid
Möjlighet att arbeta på distans
Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
Mentor
Friskvårdsbidrag och motionstimme
Du får en chef som är tydlig, entusiastisk, engagerad och som leder med tillit.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
