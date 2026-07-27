Teknisk testare / QA-specialist - Stockholm
Lynqa AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-27
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Vi söker en självständig QA-specialist för att kvalitetssäkra en av Sveriges mest använda mobilappar inom kollektivtrafik i Stockholm. Du får ett stort eget ansvar att planera, driva och genomföra testarbetet i en agil miljö med många systemberoenden.
Snabbfakta
Start: 18 augusti 2026 (12 månader + option på upp till 5 år).
Omfattning: Heltid (40 h/vecka).
Plats: Stockholm (Kungsholmen) / Hybrid (1–2 dagar/vecka på plats).
Anställningsform: Anställning hos Lynqa under uppdraget.
Sista dag att ansöka är 8 augusti 2026.
Vad du ska göra
Driva och exekvera manuell testning av mobila användarflöden (söka resa, köpa biljett, störningshantering).
Testa API:er, integrationer och utföra trafikanalys/simulering.
Sätta upp och konfigurera testmiljöer.
Identifiera risker, välja testmetoder och samarbeta tvärfunktionellt med utvecklingsteam och intressenter.
Krav (Ska-krav)
5+ års erfarenhet av QA för mobila appar (Android och iOS) under de senaste 8 åren.
3+ års erfarenhet (senaste 5 åren) av:
Att självständigt driva hela testprocessen (krav till release).
API- och integrationstestning.
Agilt arbete (Scrum e.d.).
Verktyg som Jira, Azure DevOps, Git/Bitbucket.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande (Bör-krav)
Testautomatisering av mobilappar.
Tillgänglighetstestning (DIGG, VoiceOver, TalkBack).
Charles Proxy och Swagger.
Testning av betalflöden (Swish, Apple/Google Pay, betalkort).
Utforskande testning (Exploratory Testing).Publiceringsdatum2026-07-27Så ansöker du
Ansök senast 8 augusti 2026 via Teamtailor. Skicka med:
Uppdaterat CV på svenska (med tydliga uppdrag, tidsintervall och roller).
Kort motivering till hur du uppfyller ska-kraven med hänvisning till CV:t.
Kontakt: Armin Tankovic (armin@lynqa.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8129466-2117192". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lynqa AB
(org.nr 559163-2780), https://jobs.lynqa.se
Parkvägen 2 (visa karta
)
169 41 SOLNA Arbetsplats
Lynqa Jobbnummer
10012642