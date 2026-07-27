Teknisk testare / QA-specialist - Stockholm

Lynqa AB / Datajobb / Stockholm
2026-07-27


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Vi söker en självständig QA-specialist för att kvalitetssäkra en av Sveriges mest använda mobilappar inom kollektivtrafik i Stockholm. Du får ett stort eget ansvar att planera, driva och genomföra testarbetet i en agil miljö med många systemberoenden.
Snabbfakta
Start: 18 augusti 2026 (12 månader + option på upp till 5 år).

Omfattning: Heltid (40 h/vecka).

Plats: Stockholm (Kungsholmen) / Hybrid (1–2 dagar/vecka på plats).

Anställningsform: Anställning hos Lynqa under uppdraget.

Sista dag att ansöka är 8 augusti 2026.

Vad du ska göra
Driva och exekvera manuell testning av mobila användarflöden (söka resa, köpa biljett, störningshantering).

Testa API:er, integrationer och utföra trafikanalys/simulering.

Sätta upp och konfigurera testmiljöer.

Identifiera risker, välja testmetoder och samarbeta tvärfunktionellt med utvecklingsteam och intressenter.

Krav (Ska-krav)
5+ års erfarenhet av QA för mobila appar (Android och iOS) under de senaste 8 åren.

3+ års erfarenhet (senaste 5 åren) av:

Att självständigt driva hela testprocessen (krav till release).

API- och integrationstestning.

Agilt arbete (Scrum e.d.).

Verktyg som Jira, Azure DevOps, Git/Bitbucket.

Flytande svenska i tal och skrift.

Meriterande (Bör-krav)
Testautomatisering av mobilappar.

Tillgänglighetstestning (DIGG, VoiceOver, TalkBack).

Charles Proxy och Swagger.

Testning av betalflöden (Swish, Apple/Google Pay, betalkort).

Utforskande testning (Exploratory Testing).

Publiceringsdatum
2026-07-27

Så ansöker du
Ansök senast 8 augusti 2026 via Teamtailor. Skicka med:

Uppdaterat CV på svenska (med tydliga uppdrag, tidsintervall och roller).

Kort motivering till hur du uppfyller ska-kraven med hänvisning till CV:t.

Kontakt: Armin Tankovic (armin@lynqa.se)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8129466-2117192".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lynqa AB (org.nr 559163-2780), https://jobs.lynqa.se
Parkvägen 2 (visa karta)
169 41  SOLNA

Arbetsplats
Lynqa

Jobbnummer
10012642

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