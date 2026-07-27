Produktägare Av Itsm-Verktyg
NXT Interim Stockholm AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-27
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Är du en erfaren Produktägare av ITSM-vertyg som har stor vana att följa ITIL-processer? Då har du har du hittat rätt.
Vår kund söker nu en erfaren Produktägare som vill leda införandet, utvecklingen och den långsiktiga förvaltningen av ett nytt ITSM-verktyg. Rollen innebär att agera bryggan mellan verksamhet, IT, leverantörer och utvecklingsteam, med ansvar för produktvision, roadmap, backloggprioritering och kravhantering. Du säkerställer att lösningen stödjer verksamhetens behov, följer ITIL-processer och uppfyller krav på säkerhet, kvalitet och regelverk. Uppdraget omfattar även att etablera ett nytt produktområde och skapa förutsättningar för en framtida överlämning till intern förvaltning.
I rollen som Produktägare kommer du att ha nära samarbete med initiativledare, förändringsledare, kravanalytiker, testledare, processledare, tekniska specialister, leverantörer, användare och intressenter av ITSM-verktyget. Du förväntas ha god förståelse för både ITIL-processer och digital produktutveckling samt kunna omsätta strategiska och operativa behov till tydliga krav, prioriterade backloggar och genomförbara leveranser. Rollen kräver stark kommunikativ förmåga, god helhetssyn och erfarenhet av att fatta välgrundade prioriteringsbeslut i miljöer med många intressenter.
Uppdraget är ett konsultuppdrag på 12 månader. Placering: Stockholm, uppdraget möjliggör för närvarande arbete på både distans och på plats på kontoret.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för produktvision, målbild och roadmap för ITSM-verktyget
• Prioritera och förvalta backlogg utifrån verksamhetsnytta, tekniska beroenden, risker och regelkrav
• Samla in, analysera och tydliggöra behov från verksamhet, IT och förvaltningsorganisation
• Formulera epics, features, user stories, acceptanskriterier och prioriterade krav
• Säkerställa att utveckling och konfiguration stödjer etablerade ITIL-processer
• Samarbeta nära med Tech Lead, utvecklare, processägare, arkitekter, säkerhetsfunktioner och leverantörer
• Följa upp leveranser, nyttorealisering, användarupplevelse och kvalitet
• Bidra till styrning, beslutsunderlag, förvaltningsplanering och releaseplanering
• Säkerställa att lösningen följer krav på informationssäkerhet, dataskydd, tillgänglighet, spårbarhet och offentlig förvaltningsbarhet.Kvalifikationer
Minst åtta (8) års erfarenhet inom IT, verksamhetsutveckling, produktägarskap, systemförvaltning eller ITSM som inkluderat backlogghantering och prioritering.
Minst tre (3) års erfarenhet som produktägare, objektspecialist, förvaltningsledare eller projektledare.
Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av arbete med ITIL-processer, minimum Incident, Problem, Change, Release och Configuration management samt ha förståelse för Asset och Request Management.
Minst tre (3) års erfarenhet av arbete med hantering av krav, behovsanalys och strategisk planering.
Minst tre (3) års erfarenhet av minst två (2) av följande områden: CMDB, Asset Management, självbetjäningsportaler, automatisering eller ärendeflöden.
Minst tre (3) års erfarenhet av koordinering mellan flera parallella initiativ, tekniska beroenden eller programarbete.
Dokumenterad arbetslivserfarenhet med minst två (2) års erfarenhet inom offentlig verksamhet i större organisationer (minst 500 anställda), med både upphandlade och interna leveranser.
Meriterande
Konsulten är ITIL-certifierad. Kommentera gärna vilken certifiering, t ex ITIL 4.
Konsulten är certifierad eller utbildad inom Scrum eller agila arbetssätt.
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/
112 18 STOCKHOLM Kontakt
Gig Manager - Recruiter
Martin Westman martin.westman@nxtinterim.se +46703524806 Jobbnummer
10012645