Textilvärderare till Wargön Innovation
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2026-07-27
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Som textilvärderare på Wargön Innovation är du en viktig del av vårt arbete mot en mer cirkulär textilbransch. Du bedömer och klassificerar second hand-textilier utifrån kvalitet, skick och återbrukspotential. Genom att avgöra vilka plagg som kan återanvändas, återvinnas eller hanteras på annat sätt bidrar våra textilvärderare direkt till att förlänga textiliers livslängd och minska avfall.
Rollen är praktisk och innebär att du arbetar i ett högt tempo där snabba beslut ofta krävs. Du arbetar nära kollegor i ett engagerat team där noggrannhet, kvalitet och hållbarhet står i centrum. Ni arbetar tillsammans för att nå uppsatta mål där ditt driv och insats gör skillnad.
Som textilvärderare arbetar du både manuellt och med tekniskt stöd. Du använder din kunskap om material och detaljer tillsammans med den tekniska utrustningen i vår innovationsmiljö för att säkerställa hög kvalitet i sorteringen. Du har intresse för textil, mode och återbruk, och trivs i en miljö där teamwork är centralt. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett öga för detaljer, men också en positiv inställning till att lära nytt och utvecklas tillsammans med andra.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Värdera textilier enligt uppsatta kriterier (t.ex. skick, material, användbarhet).
Sortera textilier till rätt flöde: återanvändning, återvinning, specialhantering.
Bidra till att upprätthålla teamets mål
Wargön Innovation är en innovationsmiljö där vi jobbar med utveckling, uppskalning och industrialisering av textilsortering. Vi fokuserar på hur material kan användas igen i cirkulära flöden, hur produkter kan utvecklas från cirkulära material och på att etablera nya sätt att sortera och återvinna textilier. Hos oss möts teknik, samverkan och hållbarhet i praktiken, i vår test- och demoanläggning kan företag, forskare och andra aktörer prova ny teknik och nya arbetssätt för att skapa hållbara affärsmodeller och ta steg mot en mer resurseffektiv textil- och modebransch. Wargön Innovation är en del av Innovatum Science Park.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansökningar tas emot via ifyllt formulär på hemsidan tillsammans med inskickat CV till Annika Ödman. Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wargön Innovation AB
(org.nr 559212-5917), https://wargoninnovation.se/lediga-tjanster/
Mälderistvägen 1 (visa karta
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468 30 VARGÖN Kontakt
Verksamhetsledare
Markus Danell markus.danell@wargoninnovation.se 0738-096243 Jobbnummer
10012629