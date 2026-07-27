Controller Till Fouu-Enheter Inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde (slso)
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2026-07-27
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-27Beskrivning
Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Institutet samverkar kring forskning, utveckling och utbildning. Verksamheten är organiserad i centrumbildningar, som har i uppgift att driva och utveckla forskning, utveckling och utbildning inom respektive område i Region Stockholm.
Vi söker nu en controller till fyra av dessa centrumbildningar:
Centrum för psykiatriforskning (CPF), Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och hälso- och sjukvårdsforskning (CHIS).
Som controller ingår du i centrumbildningarnas stab/administration. Du arbetar tillsammans med och stöttar vår seniora controller i det övergripande ekonomiarbetet med placering tillsammans med övrig stab på CPF. Övriga centrumbildningar ligger alla i närområdet.Dina arbetsuppgifter
Som controller arbetar du med ekonomiadministration och ger stöd och rådgivning till FoUU-enheterna. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat löpande redovisning, såsom kund- och leverantörsreskontra, internhandel, avtalshantering och bokslutsarbete. I rollen ingår även ekonomistyrning såsom budgetering och prognosarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en ekonomutbildning på högskolenivå samt två till fyra års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna från en större organisation.
Rollen ställer höga krav på goda IT-kunskaper och mycket goda kunskaper i Excel. Har du dessutom erfarenhet av ekonomisystemet Raindance eller Business Intelligence-verktyget QlikView är det meriterande.
Erfarenhet av budgetarbete, bokslut, ekonomisk uppföljning och ekonomiadministration är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, analytisk och strukturerad. Du arbetar självständigt, tar eget ansvar och har en god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du är serviceinriktad och trivs med att samarbeta med olika yrkesgrupper.
Eftersom arbetet omfattar flera verksamheter behöver du kunna prioritera mellan olika arbetsuppgifter, arbeta mot uppsatta deadlines och behålla lugnet även under perioder med hög arbetsbelastning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid, 39,5 timmar/vecka.
Vi erbjuder:
Hos oss får du arbeta i en miljö där forskning, utbildning samt hälso- och sjukvård möts. Rollen innebär många kontaktytor och ger goda möjligheter till både lärande och utveckling.
Vi satsar på våra medarbetare och erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling genom interna utbildningar. Vi har en god arbetsmiljö och ett trevligt arbetsklimat. Därutöver erbjuder vi förmåner som generöst friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet samt möjlighet att arbeta delvis på distans.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning Kontakt
Ola Tellner, Vision 08-12340481 Jobbnummer
10012641