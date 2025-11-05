Enhetschef till reception och administration
2025-11-05
Vill du leda och utveckla ett team som står i centrum för service och stöd i vår verksamhet? Nu söker vi en engagerad och utvecklingsorienterad enhetschef till reception och administration på Socialförvaltningen Centrum.
Enheten ansvarar för reception, posthantering och administrativt stöd till våra socialkontor, samt IT-samordning och telefoni. Du leder en grupp med 11 medarbetare och har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.
Du är organisatoriskt placerad under ekonomiavdelningen och arbetar nära avdelningschef samt tre kollegor med uppdrag inom ekonomi, inköp, administration och fastighet.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef driver du utvecklingen av verksamheten och säkerställer att arbetet präglas av professionalitet, kvalitet och service. Du utforskar nya arbetssätt för att effektivisera administrativa processer och skapa ännu bättre service för brukare och socialtjänst. Du får en viktig roll i att utveckla en ny besöksarena för hela förvaltningen och för att möta ny socialtjänstlag.
Ditt uppdrag i korthet:
- Leda, planera och utveckla enheten med fokus på kvalitet och service
- Säkerställa en välfungerande reception och administrativt stöd till verksamheterna och arbeta med kundnöjdhet
- Ansvara för samordning av förvaltningens IT och telefoni
- Ansvara för ekonomi, personal och arbetsmiljö
- Samverka med verksamheter och övriga stödfunktioner inom förvaltningen, samt med liknande funktioner i andra socialförvaltningar
Du ingår i ekonomiavdelningens ledningsgrupp, där ni tillsammans arbetar strategiskt och målinriktat med samarbete, digitalisering och utveckling av metoder och arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Relevant högskoleutbildning med inriktning mot socialt arbete (socionom), administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Erfarenhet av att leda personal inom administrativt område, gärna i offentlig sektor eller annan politiskt styrd organisation
- God förståelse för ekonomiska processer och budgetansvar
- Erfarenhet av utvecklingsarbete och förändringsledning
- Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- God IT-vana och intresse för hur teknik kan effektivisera och stödja verksamheten
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten.
Som person är du strukturerad, lyhörd och lösningsfokuserad, med förmåga att bygga tillit och samarbeta över organisatoriska gränser. Du motiveras av att skapa ordning, tydlighet och delaktighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett stimulerande och varierat uppdrag där du får arbeta både strategiskt och operativt. Du blir en del av ett nätverk med bred samverkan inom den egna förvaltningen och med andra delar av organisationen - allt i syfte att skapa bästa möjliga service för dem vi är till för.
Hos oss får du möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens socialförvaltning, i en arbetsmiljö som präglas av öppenhet, engagemang och professionalism.
Varmt välkommen med din ansökan!
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss!
