Enhetschef till PTS - digitalisering och data i fokus
2025-08-29
Vill du vara med och påverka utvecklingen av nya rättsområden kopplade till digitalisering? Som enhetschef på Post- och telestyrelsen får du möjlighet att vara med och bygga upp en ny enhet, bidra till att forma EU:s digitala inriktning - och göra verklig skillnad för ett samhälle där data används rättvist, säkert och effektivt.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Om enheten
Enheten för åtkomst till data och datadelning är en nybildad enhet inom Avdelningen för marknadsreglering. Den inrättades efter årsskiftet 2024/2025 för att möta de förändrade krav och behov som avdelningen står inför, bland annat till följd av nya uppdrag kopplade till Data Governance Act (DGA) och dataförordningen (Data Act).
Vårt uppdrag är att möjliggöra att data kan delas rättvist, säkert och effektivt - särskilt i samhällskritiska sammanhang - och samtidigt skapa förutsättningar för innovation, forskning och en konkurrenskraftig digital ekonomi. Enheten arbetar med den digitala omställningen och förväntas få ansvar för den nationella tillämpningen av dataförordning.
Sedan årsskiftet har enheten ansvarar för tillämpningen av DGA, PTS medverkan i Europeiska datainnovationsstyrelsen (EDIB) samt regleringen kring öppet internet.
Hos oss arbetar högt kvalificerade ingenjörer, ekonomer och jurister. Enheten förväntas växa ytterligare under 2025-2026, bland annat med ny kompetens inom exempelvis data science.
Jag som kommer att vara din chef
Jag heter Johan Holgersson och är avdelningschef. Såväl myndigheten som min avdelning står inför viktiga förändringar där digitalisering och nya uppgifter omformar vårt uppdrag och vår roll som myndighet. Därför ser jag att vi kommer att behöva ett situationsanpassat ledarskap som bygger på att vi är lyhörda, men även tydliga. Jag ser nu fram emot att få välkomna en ny kollega som tillsammans med ett engagerat och kunnigt ledarteam vill vara med och forma såväl vår avdelning som Enheten för åtkomst till data och datadelning.
Om rollen
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal, arbetsmiljö, budget och ekonomiuppföljning. Du tydliggör mål och uppdrag, planerar, utvecklar och följer upp verksamheten. Din huvuduppgift är att leda kvalificerade medarbetare och skapa förutsättningar för att de ska kunna utföra sina uppgifter, utvecklas och bidra till ett gott arbetsklimat.
Du är en aktiv del i avdelningens ledningsgrupp och driver utvecklingsarbete på enhets- och avdelningsnivå. Du företräder enheten internt och externt, inklusive samverkan med huvudman, andra myndigheter och marknadsaktörer - både nationellt och internationellt.
En vanlig vecka innehåller avstämningar med medarbetare, enhetsmöten, samarbeten inom myndigheten (HR, juridik, ekonomi, kommunikation), ledningsgruppsmöten, föredragningar och beslutsfattande. Du arbetar också operativt med att sätta dig in i sakfrågor och hantera komplexa ärenden.
Om dig
Du är en trygg ledare med integritet som har förmågan att prioritera och fatta beslut. Du är även drivande, målinriktad och du entusiasmerar dina medarbetare. Vidare har du lätt för att samarbeta och du har också en välutvecklad kommunikationsförmåga, vilket innebär att du obehindrat kan formulera dig korrekt, sakligt och lättbegripligt i såväl tal som i skrift. För oss är dina personliga egenskaper viktiga, därför kommer vi lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
• Juristexamen
• Flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta som chef med personal- och budgetansvar inom offentlig sektor
• Erfarenhet av att arbeta med digitaliseringsfrågor ur ett juridiskt perspektiv, till exempel med AI-förordningen eller andra relevanta EU-rättsliga initiativ
Det är även meriterande om du har:
• Kunskap om datarelaterade regelverk, särskilt dataförordningen (Data Act) och Data Governance Act (DGA)
• Erfarenhet av praktiskt EU-arbete, exempelvis deltagande i arbetsgrupper eller kommittéer
• Grundläggande kunskap om och erfarenhet av telekomsektorn
• Kunskap om och erfarenhet av tillsynsarbete, särskilt inom digitaliserings- eller telekomområdet
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir enhetschef.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
Vill du veta mer? För ytterligare information, kontakta avdelningschef Johan Holgersson på johan.holgersson@pts.se
eller HR-specialist Denise Nilsson på denise.nilsson@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen mejla till saco@pts.se
och st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 14 september.
