Enhetschef till Område Funktionsstöd, LSS
2026-02-09
, Åstorp
, Helsingborg
, Klippan
, Ängelholm
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
Inom Omsorg i Bjuv arbetar vi för kvalitet, trygghet och trivsel. Vi är medskapare, vi är nyfikna och ser möjligheter i förändringsarbete. Vi arbetar tillsammans för att skapa en god vård och omsorg för invånarna i Bjuvs kommun.
"Så har vi aldrig gjort förr" används som beröm. Vill du vill du vara med att forma ett samhälle tillsammans med oss?
Sedan våren 2021 organiseras verksamheterna inom vård och omsorg i ett kommunalt helägt bolag, Omsorg i Bjuv AB, som på uppdrag av förvaltningen ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för de invånare som behöver våra insatser kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Söker du ett meningsfullt och utvecklande uppdrag som enhetschef inom Område Funktionsstöd där du får möjlighet att driva utvecklingen av verksamheten? Ser du som ledare kopplingen mellan hög trivsel och kompetens hos medarbetarna och kvaliteten som levereras och högt förtroende hos dem vi är till för? Är du ledaren som tillsammans med kollegor och medarbetare hittar kreativa vägar för att ta verksamheten vidare och förbi utmaningar och hinder? Ser du misstag som en möjlighet till lärande? Har du målet i sikte? Och sist men inte minst får du människor med dig? Om ja, då är du välkommen med din ansökan!
Uppdraget är enhetschef för daglig verksamhet som innefattar två mindre enheter samt korttidsvistelse för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år. Den senare verksamheten är belägen i samma lokal, där vi erbjuder trygg tillsyn före och efter skoldagen samt under lov samt korttidsboende med miljöombyte, social gemenskap och stöd i vardagen för personer med funktionsnedsättning.
Du kommer att ingå i ledningsgrupp inom Område Funktionsstöd som idag består av verksamhetschef, enhetschefer och verksamhetsutvecklare där förtroende och tillit i ett öppet klimat är av stor vikt och där du ges möjlighet att vara med och : påverka utvecklingen.
Som enhetschef inom Område Funktionsstöd är du nära din medarbetare för att leda och utveckla verksamheten genom att
vara en tydlig och synlig ledare. Uppdraget innebär att du planerar, driver och följer upp verksamheten för att hålla en hög kvalitet i de tjänster som levereras. Uppdraget innebär även att driva arbetet med en hög grad tillit för att utveckla medarbetarna och en god arbetsmiljö. Som enhetschef ska du också driva en effektiv verksamhet utifrån budget och resurser, analysera och vidta eventuella åtgärder vid avvikelser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet som ledare med för uppdraget relevant högskoleexamen.
Vår verksamhet ska präglas av god kvalitet, trygghet och trivsel. Det innebär att du ska ha ett gott bemötande mot de personer som du möter i ditt arbete. De du träffar i ditt arbete ska känna sig trygga med stödet ifrån dig. Det arbete du utför innebär att du förmedlar förtroende till de du möter. Vår verksamhet präglas av inflytande och delaktighet för att bibehålla den enskildes självbestämmande och integritet. Därav behöver du arbeta bra med andra människor och relaterar till dem på ett smidigt och lyhört sätt. Du arbetar strukturerat, självständigt och uppnår resultat. Du är en person med tydligt verksamhetsfokus och intresse för utveckling. Ditt ledarskap präglas av prestigelöshet och god helhetssyn. Du leder, motiverar och ger befogenheter till andra för att nå gemensamma mål. Du leder med exempel, skapar laganda, engagemang och delaktighet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt din vilja och intresse för att skapa ett positivt arbetsklimat genom tillit och delaktighet för dina medarbetare.
Vi samarbetar aktivt med de våra fackliga organisationer.
Vi har som krav att du som sökande har relevant högskoleutbildning såsom socionom, beteendevetare, specialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du bör även ha kunskap om barnperspektivet och barns rättigheter. Vi ser även att du har erfarenhet av arbete som chef inom LSS verksamheter.
Tjänsten kräver körkort.
ÖVRIGT
Välkommen med din ansökan, då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
För att kunna komma i fråga för en anställning i Omsorg i Bjuv AB, Bjuvs kommun ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Registerutdraget uppvisas först vid erbjudande om anställning.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare till en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OiB /26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg i Bjuv AB
(org.nr 559254-4448) Kontakt
Verksamhetschef Område Hälsa
Anette Nihlén 042-458 53 60 Jobbnummer
