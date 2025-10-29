Enhetschef till LSS gruppbostäder
2025-10-29
Vill du vara med och skapa en vardag som verkligen betyder något för andra? Brinner du för att sätta individen i centrum och tror du på att alla har rätt att utvecklas på sitt sätt? Då kan du vara precis den enhetschef vi letar efter!
Om arbetsplatsen
På avdelningen funktionsstöd jobbar vi för att människor med LSS-insatser ska få ett värdigt liv med trygghet och glädje. Vi tror på att varje person ska få bestämma över sitt liv, vara delaktig och erbjudas individanpassat stöd. För att lyckas med det behöver vi chefer med starkt brukarfokus och en vilja att utveckla verksamheten.
Du kommer att ha en kontorsplats på Landskronavägen 1. Här finns flera av dina chefskollegor - perfekt när du vill bolla idéer eller behöver stöd. Även om du har ett kontor så tror vi att du, precis som vi, värdesätter ett närvarande ledarskap och därför gärna lägger mycket av din arbetstid ute på enheterna.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du ett jobb som är både meningsfullt och varierat med möjlighet att få växa som ledare. Vi är en rökfri och hälsomedveten arbetsplats och du får 3000 kronor om året i friskvårdsbidrag att använda till det som får dig att må bra.
Som enhetschef är du den som håller ihop helheten på tre av våra gruppbostäder. Du planerar, strukturerar och leder med fokus på kvalitet, samarbete och arbetsglädje. Du har ansvar för personal, ekonomi, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling - både i det dagliga arbetet och på längre sikt. Du får stöd från bland annat bemanning, administration, HR, ekonomi och kvalitetsavdelningen.
Tillsammans med verksamhetschef och kollegor driver du utvecklingen av våra gruppbostäder och BoDa-enheter framåt. Vi tror på att jobba tillsammans, med tillit och utan prestige.Kvalifikationer
Du som söker ska ha en lämplig högskole- eller kandidatexamen och vi vill att du har arbetslivserfarenhet från ledande befattning, gärna inom LSS verksamhet eller socialtjänst.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi behöver dig som kan engagera medarbetarna, samtidigt som du vågar ställa krav och följa upp resultat. Du leder på ett tryggt, närvarande och tydligt sätt och skapar förutsättningar för både människor och verksamhet att lyckas.
Du är strukturerad och målinriktad, med förmåga att driva utveckling framåt. Ditt ledarskap präglas av ett starkt fokus på kund och kvalitet, där du kombinerar engagemang med ett långsiktigt perspektiv.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
