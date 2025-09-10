Enhetschef till LSS
Hedemora kommun / Sjukvårdschefsjobb / Hedemora Visa alla sjukvårdschefsjobb i Hedemora
2025-09-10
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hedemora kommun i Hedemora
, Borlänge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Omsorgsförvaltningen söker en enhetschef till verksamhetsområdet LSS.
En av våra kollegor går vidare till nya uppdrag och därför söker vi en driven enhetschef med förmågan att växla mellan operativt och strategiskt arbete. Ansvarområdet består av gruppbostäder men kan komma att förändras utifrån verksamhetsområdets utveckling.
Övriga områden som ingår i verksamhetsområdet är servicebostäder, korttidsboende, daglig verksamhet, personlig assistans för att nämna några.
Som enhetschef ansvarar du för verksamhetsutveckling, kvalitet, personal, arbetsmiljö och ekonomiskt resultat. Du leder, utvecklar och följer upp arbetet inom din verksamhet. Du ansvarar för att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning, mål, riktlinjer och policys. Du ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområdet tillsammans med övriga enhetschefer.
Tillsammans med kollegor, medarbetare och avdelningschef hittar du nya vägar och arbetssätt för att utveckla verksamheten. Du leder, utvecklar och coachar medarbetare i syfte att skapa ökad arbetsglädje och ökad kvalitet för målgruppen. Samverkan både internt och externt är en viktig del i arbetet.
Du ska arbeta efter vår värdegrund KRAM som står för "Kundfokus, Respekt, Ansvar, Mod".
Hedemora kommun erbjuder ett stimulerande arbete, flextid samt friskvårdspeng.
För övriga förmåner se länk: https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-fungerar-kommunen/arbeta-hos-oss/personalformaner/Kvalifikationer
Du som söker har högskole-/universitetsexamen som är relevant för området, till exempel socionomutbildning, social omsorgsprogrammet eller annan högskole-/universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Du har erfarenhet av att leda medarbetare och goda kunskaper inom LSS verksamhetsområde och lagstiftning.
Du måste kunna arbeta självständigt och i grupp, arbeta strukturerat samt vara en möjliggörare.
Du har lätt att uttrycka dig i både tal och skrift och du använder digitala verktyg som en naturlig del av ditt arbete.
Vid sidan av kraven på kompetens och erfarenhet är det viktigt att du är en positiv person.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar vår gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika
bakgrund.
Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OF 57/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora kommun
(org.nr 212000-2254), https://hedemora.se/ Kontakt
Avdelningschef
Anna Almén 0225-34000 Jobbnummer
9502768