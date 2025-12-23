Enhetschef till kund i Göteborg
2025-12-23
Har du en högskoleutbildning inom offentlig förvaltning samt tidigare erfarenhet av chefsuppdrag i en politiskt styrd organisation? Då kan detta vara ett uppdrag för dig. Välkommen med din ansökan!
Om uppdragetVi söker en enhetschef inom lokalvården till vår kund i Göteborg. Tjänsten är ett konsultuppdrag via Bemannia som preliminärt startar i början på februari samt pågår fram till 31 maj 2026. Tjänstgöringsgraden är 75% av en heltidstjänst, det vill säga 30 timmar/veckan. Arbetet sker under dagtid.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Som enhetschef inom lokalvården kommer du att tillhöra avdelningen service. Du kommer att ingå i lokalvårdens ledningsgrupp bestående av en verksamhetschef samt åtta enhetschefer. Du kommer att arbeta tillsammans med två enhetschefer samt en samordnare inom området. För det här uppdraget kommer det att krävas ett nära ledarskap samt att du är närvarande där verksamheten bedrivs. Till stöd finns även förvaltningens olika stödfunktioner så som ekonomi, kommunikation och HR.
Vidare kommer du att:
Ha ett ekonomi-, personal och arbetsmiljöansvar för en enhet bestående av ca 20 medarbetare
Samverka med andra funktionsområden och andra förvaltningar
Leverera en effektiv serviceorganisation, leverera hela och säkra lokaler och även vara ett stöd i lokalfrågor för de som vistas i lokalerna
Delta aktivt och genomföra de aktiviteter som planerats för verksamheten
Ansvara över schema- och bemanningsplanering dagligen och med planerad framförhållningKvalifikationer
Högskoleutbildning om minst 120 högskolepoäng inom exempelvis offentlig förvaltning eller annan likvärdig utbildning
Erfarenhet av chefsuppdrag i en politiskt styrd organisation, helst kommunal verksamhet
Arbetat som chef i minst 3 år
Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering
Inneha B-körkort
Mycket goda kunskaper i Office-paketet
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete som enhetschef inom lokalvård
Om chefserfarenhet inkluderat facklig samverkan
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2026-01-23.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Julia Aldén, julia.alden@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 073-746 37 00.
