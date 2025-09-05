Enhetschef till kommunal primärvård
2025-09-05
Din arbetsplats
Sektorn för socialtjänst har som uppdrag att bidra till goda livsvillkor hela livet för människor som vistas i Härryda kommun. Sektorn är indelad i fem verksamhetsområden: Vård o omsorg, Funktionsstöd, Hälsa och bistånd, Integration och arbetsmarknad, Barn och familj. Gemensamt för sektorn finns en administrativ enhet och en utvecklings- och uppföljningsenhet.
Sjuksköterskeenheten ingår i verksamhetsområde Hälsa och bistånd.
I förvaltningens Hälso- och sjukvårdsorganisation arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter. Totalt är vi ca 65 personer som tillsammans utvecklar den kommunala primärvården för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård, nu och i framtiden. Den kommunala primärvården är en verksamhet där medarbetare trivs och stannar kvar, ett signum är hög kvalitet och samarbete. Sjuksköterskeenheten växer och nu söker vi ytterligare en enhetschef.
Ditt uppdrag
I rollen som enhetschef ansvarar du för enhetens kvalitet, personal och ekonomi utifrån kommunens mål och styrdokument. Du leder verksamheten mot framtidens välfärd där individens behov står i centrum. Du är en tydlig och inspirerande ledare som skapar delaktighet och arbetsglädje, samtidigt som du håller fokus på kvalitet, resultat och utveckling. Du leder med tillit, du vågar ställa krav, ger ansvar och litar på dina medarbetares kompetens. Du är tydlig i din kommunikation och förmedlar information både internt och externt.
Du arbetar både strategiskt och operativt fokus i uppdraget är det operativa arbetet. Du har ett delat ledarskap med en enhetschefskollega på sjuksköterskeenheten. Pågående utvecklingsarbeten är bland annat omställningen till Nära vård i samverkan med andra vårdgivare samt att fortsätta utveckla välfärdstekniktjänster.
Rollen som enhetschef innefattar många kontaktytor med medarbetare, patienter och anhöriga. Du samarbetar dagligen med andra enheter, förvaltningar, myndigheter och externa vårdgivare, exempelvis vårdcentraler. Stort fokus ligger på den interna samverkan och du ska tillsammans med verksamhetsområdena Vård- och omsorg och Funktionsstöd fortsätta driva utvecklingen av Enhetsledningsteam (ELT).
Du ingår i Hälsa- och bistånds ledningsgrupp. Möjligheterna till stöd och bollplank i din arbetsvardag finns bland annat i form av chefskollegor, verksamhetschef, personal- och ekonomifunktionen samt förvaltningens utvecklingsenhet.
Det här krävs för tjänsten
• Du är legitimerad sjuksköterska med bred kompetens inom området.
• Du har focus på det operativa arbetet tillsammans med enheten.
• Du har erfarenhet från att tidigare ha arbetat som chef.
• Du har stort intresse för kvalitets- och utvecklingsarbete.
• Det är meriterande med erfarenhet av kommunal primärvård.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
• Du har stor förmåga att samarbete med andra aktörer så väl inom kommunen som med externa aktörer
• Har förmåga att anpassa ditt ledarskap efter situationen och respektive medarbetare
• Du arbetar utifrån en positiv människosyn och visar tillit till medarbetarenDu har mod och lust att leda
Stor vikt fästes vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Vad vi erbjuder dig
• Du har stora utvecklingsmöjligheter
• Du har friskvårdsbidrag och flextid
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
