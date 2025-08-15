Enhetschef till klinisk patologi
2025-08-15
Vill du utvecklas inom ledarskap och är intresserad av arbetsmiljöfrågor? Har du ett intresse för strategiska frågor och vill vara med och bidra till den långsiktiga utvecklingen av vår klinik?
Vårt erbjudande
För livet framåt.
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vid klinisk patologi analyserar vi cell- och vävnadsprover från hela sjukvården för fastställande av diagnos och behandlingsstyrande faktorer, till stor del inom cancersjukvården. Vi har ett övergripande ansvar över bårhusen i länet och erbjuder jämlikt omhändertagande, förvaring och transport av avlidna. Vi är snabbt växande inom precisionsmedicin och vi är världsledande inom användningen av digital patologi. Vår verksamhet är en del av Linköping Comprehensive Cancer Center. Detta innebär bland annat att vi samverkar för en personcentrerad cancervård och att förbättra alla delar av cancervårdflödet. Våra verksamhetsmål inkluderar att fortsätta utföra högkvalitativa analyser inom alla områden, att genom ständiga förbättringar utveckla våra processer och att vi är en klinik där man som medarbetare trivs och får växa.
Dina arbetsuppgifter
Enhetschefsuppdraget omfattar personalansvar för en personalgrupp på cirka 15 medarbetare som arbetar inom cytodiagnostik, administration samt bårhus/obduktionsverksamhet. Uppdraget är på deltid men omfattningen kan variera under olika perioder. Övrig tid jobbar du i din grundprofession på kliniken. Som enhetschef ansvarar du för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet inom ditt uppdrag och rapporterar till verksamhetschefen. Några exempel på arbetsuppgifter är att tillsammans med din grupp och chefskollegor leda utveckling av olika projekt för att förbättra arbetsmiljö, processer och svarstider, att leda olika typer av möten, rekrytering och att ha kontakt med begravningsbyråer samt krisstödsteamet vid regionen.
Du ingår i klinikens ledningsgrupp och du kommer att vara 1 av 5 enhetschefer direkt underställda verksamhetschefen.
Om dig
Vi söker dig som har en för tjänsten relevant högskoleutbildning. Tidigare erfarenhet av ledarskap och/eller chefskap med personalansvar är meriterande. Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet inom aktuellt område och erfarenhet av att leda förbättringsarbeten eller utvecklingsprojekt. Arbetet kräver att du har goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du arbetar bra med andra människor, har förmågan att lyssna och kommunicera på ett konstruktivt och tydligt sätt. Genom ditt ledarskap skapar du engagemang och delaktighet och du har förmågan att kunna växla mellan helhetssyn och detaljperspektiv beroende på situation. Du planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt och strukturerat sätt och har en god initiativförmåga till att aktivt leda och utveckla din del av verksamheten i nära samarbete med övriga chefer.
Ansökan och anställning
Uppdraget som enhetschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år med en tillsvidareanställning i din grundprofession.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
