Vi söker nu enhetschef till Klinisk genetik
Vill du vara med och forma framtidens inom ett område som utvecklas snabbt och har avgörande betydelse för patienter och deras vård? Klinisk genetik är en ackrediterad klinik som är en del av Diagnostikcentrum och verksamhetsområdet Laboratoriemedicin vid Universitetssjukhuset i Linköping.
Inom Klinisk genetik ansvarar vi för verksamhet inom allmän-, kardio- och onkogenetik i hela sydöstra sjukvårdsregionen (SÖR; Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län).
Vi erbjuder expertkunskap som spelar en central roll för andra vårdverksamheter. Området växer snabbt, både nationellt och internationellt, med stort fokus på precisionsmedicin, diagnostik och behandling. Arbetet omfattar mottagningsverksamhet, släktutredningar och laboratorieanalyser av medfödda genetiska sjukdomar och tillstånd. Klinisk genetik bistår vården inom hela SÖR med specialkompetens och konsultation, vilket kräver ett nära och välkoordinerat samarbete mellan olika enheter och regioner. Samarbetet ställer höga krav på kommunikativ förmåga, flexibilitet och ett strukturerat arbetssätt för att säkerställa högsta möjliga vårdkvalitet och effektivitet i ett komplext vårdlandskap. På kliniken arbetar cirka 30 medarbetare - läkare, genetiska vägledare, sjukhusgenetiker och vårdadministratörer. Vi samarbetar tätt med det precisionsmedicinska laboratoriet där våra analyser utförs.
Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår arbetsgivaransvar för cirka 12 medarbetare på utredningsenheten. Här jobbar vi tillsammans i team som leds av medicinskt områdesansvariga läkare (MOL). Du kommer att ha ett nära samarbete i både operativa och strategiska frågor med verksamhetschef och tillsammans med MOL på kliniken.
Som enhetschef ansvarar du för ekonomi, produktion/drift, personal och arbetsmiljö inom ditt uppdrag och rapporterar till verksamhetschefen. I chefsuppdraget ingår även att driva enheten på ett kvalitetssäkert sätt, skapa bra relationer till andra kliniker, samarbeta med övriga verksamheter inom laboratoriemedicin, sätta upp mål och följa upp resultat för din enhet. Till din hjälp med bland annat schemaplanering finns personalsamordnare.
Du kommer att ingå i ledningsgruppen för Klinisk genetik. Ledningsgruppen arbetar i ett nära samarbete med fokus på verksamheten som helhet, vilket ger dig goda möjligheter att vara med och påverka hela verksamhetens utveckling.
Arbetsgrupp
Arbetsgruppen som du kommer vara chef för består av vårdadminstratörer och genetiska vägledare.
Om digErfarenhet och utbildning
Vi söker dig som har en vård- eller laboratorierelaterad högskoleutbildning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.
Det är meriterande om du har chefs- eller ledarerfarenhet, särskilt från sjukvårdande verksamhet. Erfarenhet av grupputveckling är också meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av mottagningsverksamhet liksom laboratorieverksamhet och ackrediteringsprocesser. Det är även meriterande om du är disputerad. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har ett genuint intresse av att leda människor och har förmågan att skapa engagemang hos andra. Du har lätt för att samverka och skapa goda relationer, samt ser möjligheter i förändring och kan anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi ser också att du har självinsikt och är lyhörd och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du har förmågan att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, samt leder, motiverar och kommunicerar på ett tydligt sätt för att nå gemensamma mål.
Som person är du lugn, stabil och trygg med god självinsikt. Vidare behöver du kunna hantera olika IT-system.
Ansökan och anställning
Läs gärna här om våra villkor och förmåner.
Varmt välkommen in med din ansökan!
Våra chefsuppdrag är tidsbegränsade vilket innebär att du erhåller tillsvidareanställning inom Region Östergötland i din grundprofession och därutöver ett tidsbegränsat chefsförordnande som enhetschef. Tjänsten innebär en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Individuella löner tillämpas.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
