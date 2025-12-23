Enhetschef till Kirurgavdelningen
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Hej! Vi heter Annika och Magnus och är enhetschefer på Kirurgavdelningen vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde.
Vi söker nu en ny chefskollega då enheten växer och får fler vårdplatser!
Vi och våra medarbetare drömmer om att hitta någon som passar in på följande:
Duktig lyssnare
Fullkomligt älskar förbättringsarbete och verksamhetsutveckling
Brinner för patientens rätt till individanpassad vård
Prestigelös och lösningsfokuserad
Tycker att personlig utveckling för dina medarbetare är självklart
Nyfiken och uppdaterad kring forskning och nya tekniker
Tydlig i din kommunikation
Är det du, eller känner du någon som skulle passa?
Om arbetet
Arbetet hos oss är utmanande och omväxlande, stundom tungt men oerhört meningsfullt och givande. Vi bedriver både planerad och akut vård, och är i gång dygnet runt, året runt.
Som enhetschef för kirurgavdelningen ingår alla de vanliga chefsuppgifterna: leda och planera arbetet, budget, personalansvar, och så vidare, men hos oss lägger vi också ett stort fokus på utvecklingsarbete för att kunna erbjuda den bästa vården för våra patienter. Du och jag har ett delat ledarskap och vi jobbar tätt ihop.
Vad erbjuder SkaS?
Det kommer att finnas stora möjligheter för dig att vara med och påverka hur arbetet på våra enheter ska bedrivas framöver, både praktiskt och organisatoriskt. Vi är mitt uppe i en rejäl expansion och kommer att fortsätta växa ett tag till. Du behövs på den resan och ditt bidrag och din input kommer vara betydelsefullt och värdefullt.
Personlig utveckling och utbildning är högprioriterat för att vi som jobbar här ska kunna utföra vårt jobb på allra bästa sätt för patienten.
Det pågår alltid mycket spännande inom både teknik- och läkemedelsområdet som kan leda till nya, bättre behandlingar så du kommer oundvikligen att behöva lära dig nya saker längs vägen. Alltså, svårt, spännande och roligt!
Du ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområde 2, där vi tillsammans jobbar med utvecklingsfrågor för att hela tiden skapa ett bättre sjukhus. Vi arbetar mycket och gärna tillsammans över specialistområdena.
Du är direkt underställd verksamhetschefen.
Vem är du?
Förutom att passa in på de flesta av önskemålen ovan, vill vi att du känner dig trygg i ledarrollen, gillar att fatta beslut, du är snabb och effektiv och får saker gjorda. Har du erfarenhet av tidigare chefskap är det meriterande, men det är inget krav.
Kort om oss på VO2
Verksamhetsområde 2 består av en intressant mix inom områdena kirurgi, urologi, onkologi, specialiserad palliativ vård samt i både Skövde och Lidköping. Kirurgavdelningen i Skövde består av avdelning 51, 52 och 54, just nu med 32 vårdplatser.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
