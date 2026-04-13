Enhetschef till HVB Kärrarp
2026-04-13
Har du erfarenhet som chef eller föreståndare från HVB (hem för vård och boende) för barn- och unga? Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får gör skillnad för ungdomars framtid? Sök då tjänsten som enhetschef på HVB Kärrarp, kommunens HVB för flickor.
Ditt nya jobb
Som enhetschef inom HVB har du det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar, föreskrifter och kvalitetskrav samt politiska mål och beslut. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete - från att leda och utveckla personalgruppen och verksamheten till att säkerställa att ungdomarna får rätt stöd, omsorg och behandling. Du ansvarar för verksamhetens dokumentation, samverkan med andra aktörer samt för verksamhetens personal, ekonomi och arbetsmiljö. I ditt arbete har du en samordnare och kommunens stödfunktioner inom ekonomi, schema och personalfrågor till stöd. Du ingår i barn och ungas ledningsstruktur och resurs ledningsgrupp tillsammans med enhetschefer från bland annat öppenvården, stödboende, förebyggande insatser och HVB Kärrarps syskonverksamhet HVB Prinseryd.
I rollen ingår även att var 6:e vecka ansvara för en chefsberedskap för individ- och familjeomsorgens heldygnsverksamheter, där ersättning utgår enligt avtal för detta.
Din kompetens
Du har en avklarad och godkänd högskoleexamen om lägst 180 hp, exempelvis socionomprogrammet, beteendevetenskaplig utbildning, samhällsinriktad utbildning eller annan godkänd och avslutad utbildning med examen om lägst 180 hp som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet från grundprofessionen är ett krav. Vidare har du erfarenhet av ledarskap, gärna inom HVB eller liknande verksamhet, där du haft personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du har god kunskap om Socialtjänstlagen och föreskrifter för HVB. Erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisation är meriterande.
Du har förmågan att arbeta strukturerat med kvalitetssäkring, dokumentation och uppföljning. Du har kompetens inom områden som trauma, psykisk ohälsa och beteendeproblematik för målgruppen. Du är trygg i konflikthantering och du är duktig på det relationsskapande arbetet med ungdomar. Som person är du är kommunikativ, lösningsorienterad och har ett genuint engagemang för ungdomars utveckling.
Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal-, läs- och skrift. Du har körkort B och kan framföra både automat- och manuellt växlad bil.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för ungdomars framtid, möjlighet att påverka och utveckla verksamheten samt kompetensutveckling och stöd i din ledarroll. Du kan läsa mer om våras förmåner här
På HVB Kärrarp bor flickor i 13-20 års åldern med psykosocial problematik, beteendeproblematik och/eller neuropsykiatriska funktionshinder. Boendet har åtta platser varav en av dem är en akutplats och placeringarna sker med stöd av SoL eller LVU. Vi har verksamhet igång dygnet runt och har i dagsläget en vaken nattpersonal och en sovande jour under nattetid och 2-3 personal dag- och kvällstid. Verksamheten bygger på systemteoretisk grund, ett hälsofrämjande förhållningssätt. Det som redan fungerar ska tas tillvara. Stor vikt läggs vid social färdighetsträning, arbete med familj och nätverk och fungerande skolgång.
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Du arbetar i huvudsak dagtid, men chefsberedskap ingår var 6:e vecka. Provanställning kan komma att tillämpas. Även testverktyg kan komma att tillämpas.
I din ansökan vill vi att det finns ett CV samt bifogat examensbevis och aktuella tjänstgöringsintyg. All din tjänstgöring ska kunna styrkas med intyg där det framgår befattning och vilken omfattning du arbetat. Även om du redan arbetar hos oss behöver du visa upp examensbevis och tjänstgöringsintyg för tjänster du haft utanför kommunen. Ansökningar som inte uppfyller detta kommer inte att prioriteras.
Intervjuer för tjänsten är planerade till fredag em 27:e mars samt måndag fm 30:e mars. Söker du tjänsten och blir kallad till intervju behöver du vara tillgänglig dessa dagar. I samband med arbetsgivarens intervju kommer du också att få träffa fackliga representanter.
Före anställning ska utdrag lämnas från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister enligt bestämmelserna i lagen (2007:171) om registerkontroll vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn.
B-körkort är ett krav och du ska kunna framföra både manuell- och automatväxlad bil i tjänsten.
Rekryterande chef, se informationsrutan. Fackliga representanter: Fackliga soc
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
