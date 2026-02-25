Enhetschef till hemtjänsten Järven
2026-02-25
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Hos oss inom ordinärt boende får du vara en viktig del i att ge människor den omsorg och det stöd de behöver - alltid med respekt, ett gott bemötande och en trygg vardag i fokus.
Hemtjänsten i Örnsköldsviks kommun är inne i en spännande utvecklingsfas där vi kontinuerligt förbättrar vårt arbetssätt för att möta dagens och morgondagens behov hos våra brukare.
Nu söker vi en engagerad och trygg enhetschef till Järven hemtjänst, som vill vara med och leda vårt team framåt.
Här får du möjlighet att:
- vara en drivande kraft i verksamhetens utveckling
- skapa goda förutsättningar för både medarbetare och brukare
- bidra till en hållbar och meningsfull vardag för våra äldrePubliceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Arbetet som enhetschef innebär att företräda kommunen som arbetsgivare och att ansvara för arbetsmiljö, verksamhet, ekonomi och personal.
Som enhetschef kommer du ansvara för vårdare/undersköterskor dag/kväll och helg. Dina arbetsuppgifter är att stötta, motivera och utveckla dina medarbetare för att tillsammans nå kvalité, resultat och uppsatta mål. Du strukturerar, planerar och organiserar ditt arbete självständigt.
Till stöd i ditt arbete finns din områdeschef, chefsstöd, kollegor inom äldreomsorgen samt stödfunktioner som ekonom, HR-specialist och lönehandläggare.Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen eller annan högskoleutbildning som vi bedömer som tillräcklig. Erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete är meriterande. Meriterande är också om du har erfarenhet av kommunalt arbete eller offentlig styrd organisation samt om du har goda kunskaper inom verksamhetsområdet.
Som enhetschef hos oss får du en nyckelroll där din kompetens och ditt engagemang gör verklig skillnad. Du har goda kunskaper inom ekonomi och använder dem för att skapa en hållbar och effektiv verksamhet. Du är en ledare som bygger delaktighet och samverkan och du gör det med ett genuint intresse för människor.
Vi söker dig som har ett lösningsfokuserat förhållningssätt, mod att fatta beslut och förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt.
För att lyckas i rollen behöver du kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, ha god datavana och känna dig bekväm med digitala verktyg. Du är också mål- och resultatinriktad med förmåga att se helheten i verksamheten.
Giltigt körkort med lägst B-behörighet och tillgång till egen bil är ett krav.
Vi erbjuder
- Ett utvecklande och självständigt arbete med stort ansvar.
- Stöd från erfarna kollegor och specialister.
- Möjlighet att påverka och utveckla hemtjänsten i kommunen.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan. Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Välkommen att bli en del av vårt team och göra skillnad varje dag.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/105". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Linda Sedin, Områdeschef 0660-88475
9764063