Enhetschef till hemtjänsten
Sveavård och Omsorg AB / Sjukvårdschefsjobb / Täby Visa alla sjukvårdschefsjobb i Täby
2026-07-11
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Om jobbet
Vi satsar inför framtiden och stärker organisationen med en till enhetschef. Hos oss får du leda en uppskattad hemtjänst med nöjda brukare, hög kvalitet, nära ledarskap och fokus på utveckling.
Din roll hos oss:
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhetens dagliga drift, med fokus på kvalitet, medarbetarutveckling och hållbar verksamhetsutveckling. Du leder ett team där varje individs bidrag är avgörande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ledning och ansvar för verksamheten, inklusive personalplanering och schemaläggning
Kvalitets- och verksamhetsutveckling med fokus på kontinuerlig förbättring
Nära samarbete med kunder, anhöriga och personal
Säkerställande av att lagar, avtal och riktlinjer följs
Vi söker dig som har:
Högskoleexamen med beteendevetenskaplig inriktning (t.ex. socionom, personal- och arbetsliv, sjuksköterska) eller annan relevant utbildning som bedöms likvärdig
Minst 24 månaders erfarenhet inom äldreomsorgen eller vård av personer med funktionsnedsättning .
12 månaders sammanhängande arbetsledaransvar (ekonomi, personal och verksamhet, minst 75%) – erfarenheten ska vara från de senaste åren
Ingående kunskaper om gällande lagar, förordningar och regelverk inom äldreomsorgen
Erfarenhet av administration och god datorvana
Flytande svenska i både tal och skriftPubliceringsdatum2026-07-11Dina personliga egenskaper
En trygg och kommunikativ ledare med förmåga att inspirera och coacha
Affärsmässig förståelse och resultatorienterad inställning
Flexibilitet och lösningsfokuserat tänkande i en föränderlig miljö
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: amanj@galaxab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveavård och Omsorg AB
(org.nr 559476-6957)
183 55 TÄBY Arbetsplats
Sveavård & Omsorg AB Täby Kontakt
Benjamin Von Jahf, amanj@galaxab.se 0763069491 Jobbnummer
10000272