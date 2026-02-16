Enhetschef till hemtjänst Hamnen
Lomma kommun, Hemtjänst och SÄBO / Sjukvårdschefsjobb / Lomma Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lomma
2026-02-16
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lomma kommun, Hemtjänst och SÄBO i Lomma
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Hemtjänsten Hamnen söker enhetschef. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Du arbetsleder teamledare, verksamhetsplanerare och en hemtjänstgrupp på ca 45 medarbetare. Tillsammans med hemtjänst City, ni delar fysiskt arbetsplats, tillvaratar du ditt team och tar oss vidare in i utveckling, personcentrerat medarbetarskap och härlig arbetsmiljö. Vi behöver dig som tänker strategi som stannar och förvaltar det förtroendekapital som vi bygger tillsammans.
I rollen som enhetschef så leder och utvecklar du verksamhetens kvalitet på ett pedagogiskt och lyhört sätt. För oss är det viktigt att du vill vara aktiv och närvarande i verksamheten. Detta för att du ska kunna följa upp våra värderingar, ekonomi och att gällande lagstiftning efterlevs.
Det är också i verksamheten som du vårdar och utvecklar relationerna med medarbetare, boende och närstående. Du har även goda relationer med våra tvärprofessionella kollegor.
Du rapporterar till avdelningschef och ingår i dennes ledningsgrupp samt har budget och resultatansvar för verksamhetenKvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg (ex vis socionom alt beteendevetare eller likvärdig utbildning 180 p) och erfarenhet av äldreomsorg. Du har även några års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag och goda vitsord gällande ledarskap.
Vi önskar att du är coachande och vill att dina medarbetare växer, utvecklas och tar ansvar.
Du tycker om att ge och ta emot feedback samt bryta ned och arbeta mot uppsatta mål. Vidare är det viktigt att du är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.
Vi värdesätter att du är prestigelös, självständig och samarbetsvillig. Det är även viktigt för oss att du vill och har förmåga att styra och följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar.
För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för omsorgstagarens behov och känner en självklar respekt för andra människor.
Alla enhetschefer genomgår UL, ledarprogram, där du får möjlighet att utvecklas inom ledarskap.
God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Ett första intervjutillfälle sker med HR telefonledes innan vi kallar till fysisk intervju.
Intervjuer kommer att genomföras i våra lokaler på Smedjevägen 3 i Alnarp den 10 mars samt den 11 mars.
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lomma kommun
(org.nr 212000-1066) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lomma kommun, Hemtjänst och SÄBO Kontakt
Avdelningschef
Liselott Nilsson Klang liselott.nilssonklang@lomma.se 0709-413232 Jobbnummer
9745396