Enhetschef till Hagby ängar
2026-06-02
Vill du vara med och leda och utveckla en verksamhet där kvalitet, trygghet och personcentrerad omsorg står i fokus? På Hagby ängar i Nora söker vi nu en engagerad enhetschef som vill ta ansvar för helheten och tillsammans med medarbetarna skapa bästa möjliga vardag för våra boende.
Hagby ängar är ett särskilt boende med 84 platser för personer med demenssjukdom, där vi sätter individen i centrum och arbetar utifrån ett personcentrerat och salutogent förhållningssätt. Hos oss genomsyras arbetet av engagemang, respekt och omtanke – både gentemot de boende och varandra som kollegor.
Vi är en verksamhet i utveckling som värdesätter delaktighet, samarbete och ett närvarande ledarskap. Som enhetschef hos oss får du en nyckelroll där du ges goda möjligheter att påverka, utveckla och göra skillnad – varje dag. Du kommer ha ett delat ledarskap med två andra enhetschefer.
Under flera år har verksamheten jobbat med att skapa en utemiljö som är inbjudande att vara i, bland annat med höns och hundar i verksamheten.
Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för att planera, leda och utveckla verksamheten med fokus på kvalitet, trygghet och individens behov. Genom ett tydligt, närvarande och engagerande ledarskap skapar du förutsättningar för dina cirka 30 medarbetare att ge vård och omsorg av hög kvalitet.
Ditt uppdrag innebär ett helhetsansvar för verksamheten, inklusive personal, arbetsmiljö och budget. Du leder, coachar och utvecklar din arbetsgrupp samtidigt som du säkerställer att verksamheten bedrivs effektivt och i enlighet med uppsatta mål.
Du ingår i vård- och omsorgs ledningsgrupp tillsammans med nio andra enhetschefer och verksamhetschef. Tillsammans driver ni gemensamma utvecklingsfrågor och skapar en sammanhållen och hållbar organisation.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor, stödfunktioner som HR och ekonomi samt externa samarbetspartners. Du har därmed en viktig roll i att bygga relationer och samverka både internt och externt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har relevant högskoleutbildning, eller erfarenhet av ledarskap inom vård, omsorg eller socialt arbete som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Är en trygg och tydlig ledare med förmåga att fatta beslut, prioritera och skapa engagemang
• Har ett prestigelöst och lyhört förhållningssätt och trivs med att arbeta i team
Det är meriterande om du dessutom har:
• Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
• Erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag, gärna inom äldreomsorg eller liknande verksamhet
Personliga egenskaper:
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete, samt att du är lösningsorienterad och handlingskraftig. Du har ett helhetsperspektiv och kan anpassa både dig själv och verksamheten utifrån nya behov och förutsättningar.
Du är en trygg ledare som bygger förtroende genom öppen och tydlig kommunikation. Ditt ledarskap präglas av engagemang, lyhördhet och en vilja att utveckla både medarbetare och verksamhet.
Då arbetet innebär omfattande samverkan är din förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer avgörande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329304". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nora Kommun
713 80 NORA Arbetsplats
Nora kommun, Socialförvaltning Kontakt
Verksamhetschef Vård och Omsorg
Carin Neanro carin.neanro@nora.se 0587-81000 Jobbnummer
9942001