Enhetschef till gruppbostad inom VPF
Norrköpings kommun / Sjukvårdschefsjobb / Norrköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Norrköping
2026-01-14
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Är du en person som kan vägleda och inspirera andra? Tror du, precis som vi, att ledarskapet blir som bäst när det bygger på tillit, tydlighet, trygghet och mod? Då ser vi fram emot din ansökan!
Vår verksamhet
Socialkontoret är en dynamisk och engagerad organisation som vill skapa trygghet och god social service för de vi är till för i Norrköping. Vi arbetar med stöd och hjälp till både barn, ungdomar och vuxna som är särskilt utsatta eller i olika svårigheter.
Inom vårt uppdrag ingår myndighetsutövning, utförande av beslutade insatser, uppsökande samt förebyggande verksamhet. Vår vardag präglas av samverkan, engagemang och ett starkt fokus på att möta människors behov med hög kvalité.
Tillsammans är vi drygt 1 800 anställda, varav ca 75 av dessa arbetar som chefer
Verksamhetsområdet VPF (verksamhet för personer med funktionsnedsättning) innefattar utförandet av insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) med inriktning socialpsykiatri. Verksamhetsområdet är indelat i tre spår, där varje spår leds av verksamhetschef som kommer bli din närmaste chef. Du ingår i en chefsgrupp om cirka 20 enhetschefer och två verksamhetsutvecklare där ni har ett gott utbyte av varandra.
Vi söker dig om vill arbeta som enhetschef inom LSS-verksamhetet, med stort fokus på att ge rätt förutsättningar för personal och brukare.
Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamheten, du har kvalitets-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Du ansvarar för att leda, genomföra och följa upp verksamheten samt driva utveckling och förbättringsarbete utifrån politiska uppdrag och mål. Du är till stor del operativ och kommer vara nära verksamheten.
Verksamheten utvecklar du tillsammans med de personer som behöver vårt stöd samt med dina medarbetare. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga enhetschefer inom VPF, där det finns goda möjligheter att utbyta erfarenheter sinsemellan.
Det är du som har ansvar för att verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelad budget och tar stort ansvar för den ekonomiska uppföljningen.
När du arbetar som enhetschef i Norrköpings kommun kommer du gå en chefsintroduktion och även ta del av kommunens ledarutvecklingsprogram. För att ge dig som chef så bra förutsättningar som möjligt finns ett antal utbildningar till stöd för dig i ditt ledarskap, där vi värnar om att du ska ha rätt förutsättningar i ditt arbete.
Vem är du?
Vi söker nu dig som har en relevant högskoleexamen med inriktning beteendevetenskap, sociologi, arbetsterapeut, pedagogik eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning.
Du har tidigare erfarenhet av ledande befattning, gärna inom området LSS eller socialpsykiatri. För denna tjänst ser vi att du har goda kunskaper med dig inom området LSS och har erfarenhet av att arbeta med målgruppen och förståelse för dess behov.
Vidare har du goda kunskaper om de lagar och regler som styr verksamheten, i synnerhet gällande LSS-lagen samt socialtjänstlagen.
Du har förmåga att se till helheten med verksamhetens uppdrag i fokus vilket genomsyras i dina mål, prioriteringar och arbetssätt. Du är en person med god förmåga att ta initiativ och besitter stor öppenhet för förändring. När det kommer till beslutsfattande agerar du lugnt och tryggt och hanterar tidspress med omdöme.
Syftet att bidra till välfärd och samhällsnytta är alltid vägledande för ditt ledarskap, och du utgår från verksamhetens bästa i alla dina beslut. Som ledare tillämpar du tillitsbaserat ledarskap och har tillit till att de du leder har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på bästa sätt utan detaljstyrning.
Ditt viktigaste för dig är att skapa förutsättningar utifrån behoven i mötet mellan medarbetare och de vi finns till för.
Något som utmärker dig är hur du effektivt samarbetar med andra samt är en god kommunikatör som ser vikten av att bygga goda relationer och som skapar förtroende i dina kontakter med brukare, anhöriga, medarbetare och kollegor. Du identifierar möjligheter i förändring, och anpassar dig smidigt till förändrade omständigheter. Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift.
Vi ser positivt på att du kan teckenspråk alternativt tecken som stöd.
B-körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: Vi gör urval löpande men vi vill ha din ansökan senast den 8 februari
Kontakt: Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Katarina Nyqvist, HR-konsult, 011-15 30 10 eller Frida Karlsson, verksamhetschef 011-15 78 18
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9684717