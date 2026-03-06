Enhetschef till Funktionsnedsättning- och socialpsykiatri
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri är en av tre avdelningar inom förvaltningen för social omsorg. Avdelningen ansvarar för LSS-boenden, daglig verksamhet, boendestöd, korttidsvistelse och personlig assistans. Vi är omkring 250 medarbetare som med stort engagemang arbetar med individens behov i centrum och utifrån en tro på individens egna förmågor. Vi arbetar målinriktat för att vår verksamhet ska ha hög kompetens och kvalitet.
Vill du vara med och leda omställningen till framtidens socialtjänst? Inom Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri (FOS) tar vi ett tydligt steg framåt. Med utgångspunkt i Nya Socialtjänstlagen och ett konsekvent perspektiv på mänskliga rättigheter ställer vi om till en mer förebyggande, samordnad och hållbar socialtjänst - där rätt stöd ges i rätt tid och där människan är navet.
Här står kvalitet, rättssäkerhet och individens självbestämmande i centrum. Nu söker vi en trygg, prestigelös och utvecklingsdriven enhetschef som vill kombinera strategisk höjd med närvarande ledarskap och genomförandekraft.
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad - både för de personer vi är till för och för de medarbetare du leder - samtidigt som du är med och bygger en verksamhet rustad för morgondagens behov!
Vi söker nu Enhetschef till en del av vår verksamhet inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri, med ansvar för gruppbostad och servicebostad!Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Som enhetschef inom Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri (FOS) har du ett helhetsansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du leder och organiserar arbetet så att verksamheten bedrivs effektivt, rättssäkert och i enlighet med gällande lagstiftning såsom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Ditt uppdrag är både strategiskt och operativt:
* Du förverkligar ambitioner genom att omsätta dem till en verksamhet som är modig, rättssäker och långsiktigt hållbar.
* Genom att utgå från Socialtjänstlagen och ett tydligt perspektiv på mänskliga rättigheter driver du omställningen mot en mer förebyggande, samordnad och hållbar socialtjänst där rätt stöd ges i rätt tid och där människan är navet.
* Du har blicken mot omvärlden och fångar upp samhällsförändringar för att utveckla insatser som möter både dagens och morgondagens behov hos olika målgrupper.
* Du driver utveckling med tydlig riktning och skapar resultat som stärker självständighet, delaktighet och livskvalitet.
* Du bygger strukturer där kvalitet, lärande och systematisk uppföljning är levande delar av vardagen.
* Du ser välfärdsteknik som en strategisk möjliggörare och skapar förutsättningar för innovativa lösningar som stärker trygghet, delaktighet och en hållbar resursanvändning.
Du är en del av ledningsgruppen och arbetar nära verksamhetschef och övriga enhetschefer. Tillsammans tar ni ansvar för helheten och utvecklar verksamheten med ett tillitsbaserat och kunskapsorienterat förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en prestigelös, trygg och stabil ledare med förmåga att fatta beslut även i komplexa situationer. Du ser helheter, skapar engagemang och bygger tillit. Du motiveras av att utveckla en kultur där kvalitet, bemötande och professionalitet är självklara delar av det dagliga arbetet. Du är närvarande i ditt ledarskap och samtidigt analytisk och långsiktig i din styrning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
* Har adekvat högskoleutbildning (exempelvis socionom, sjuksköterska, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning)
* Har flerårig erfarenhet av ledarskap
* Har erfarenhet av förändringsarbete
* Har god kunskap om LSS, socialpsykiatri och aktuell lagstiftning
* Uttrycker dig väl i svenska i tal och skrift
Därför ska du välja oss:
Hos oss kliver du in i en verksamhet med höga ambitioner. Vi vill ligga i framkant arbeta kunskapsbaserat, stärka rättssäkerheten och utveckla hållbara arbetssätt för framtiden. Hos oss får du:
* Ett meningsfullt uppdrag med tydlig samhällsnytta
* Engagerade kollegor och ett nära chefsstöd
* Möjlighet att påverka och utveckla framtidens FOS
* En arbetsmiljö som präglas av samarbete, öppenhet och utvecklingsfokus
Vill du vara med och leda förändring?
Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson.
Månadslön
