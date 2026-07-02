Enhetschef till ambulanshelikoptern i Norrbotten
Region Norrbotten / Sjukvårdschefsjobb / Gällivare Visa alla sjukvårdschefsjobb i Gällivare
2026-07-02
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Vill du kombinera ledarskap med aktiv tjänstgöring i en av Sveriges mest avancerade prehospitala verksamheter?
Ambulanshelikoptern i Norrbotten söker en enhetschef med uppdrag att leda, utveckla och samordna verksamheten. Vår arbetsplats ger patienterna avancerad vård i en unik miljö. Verksamheten bedrivs över stora avstånd, i glesbygd, fjällmiljö och under varierande väderförhållanden. Uppdragen omfattar akuta primäruppdrag, intensivvårdstransporter, fjällnära insatser och samverkan med andra aktörer inom sjukvård, räddningstjänst, polis, fjällräddning och luftfart.
Vi söker
Krav för tjänsten:
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi eller intensivvård.
Du ska ha minst sex års yrkeserfarenhet inom området.
Du har en bakgrund från akutsjukvård, prehospital verksamhet eller intensivvård och är van att arbeta i miljöer där höga krav ställs på patientsäkerhet, medicinsk kvalitet och samverkan.
B körkort är ett krav.
Meriterande för tjänsten:
Erfarenhet från ambulanshelikopterverksamhet, ambulanssjukvård eller annan avancerad vårdverksamhet med komplexa och akuta situationer.
Erfarenhet av samverkan med exempelvis räddningstjänst, polis, fjällräddning eller försvarsmakten.
Erfarenhet av arbete i glesbygd och fjällmiljö.
Erfarenhet av ledarskap, arbetsledning, utbildning, projektarbete eller verksamhetsutveckling.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att lyckas i rollen är du en trygg och stabil ledare som skapar förtroende genom ett tydligt, närvarande och ansvarsfullt ledarskap. Du har förmåga att fatta välgrundade beslut även i komplexa situationer där förutsättningarna kan förändras snabbt och flera perspektiv behöver vägas samman. Rollen ställer höga krav på samarbete och kommunikation. Du är lyhörd för verksamhetens och medarbetarnas behov samtidigt som du har mod och drivkraft att leda utveckling, prioritera rätt och omsätta beslut i handling. Med ett strukturerat arbetssätt skapar du tydlighet och riktning i en verksamhet där medicinska, operativa och organisatoriska frågor möts. Du bidrar till ett gott arbetsklimat genom att bygga relationer, främja samverkan och skapa engagemang kring verksamhetens mål och uppdrag.
Det här får du arbeta med
Tjänsten är fördelad på 50 procent enhetschefsuppdrag och 50 procent aktiv tjänstgöring som medicinsk personal i helikoptern. Som enhetschef har du ansvar för den dagliga ledningen av ambulanshelikopterverksamheten. Det innebär bland annat personalansvar, arbetsmiljöansvar, schemaplanering, bemanning, kompetensplanering, utvecklingsarbete och uppföljning av verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet. Du kommer att arbeta nära verksamhetschef, medicinskt ansvariga, medarbetare, flygoperatör och andra samverkanspartners. Rollen kräver att du kan växla mellan strategiskt ledarskap och praktisk problemlösning i vardagen.
Den andra delen av tjänsten innebär aktiv tjänstgöring som medicinsk personal i ambulanshelikoptern. Det innebär att du fortsatt är en del av den operativa verksamheten och arbetar med akuta uppdrag, avancerade vårdtransporter och andra uppdrag enligt verksamhetens behov, krav och rutiner.
I uppdraget ingår bland annat att:
Leda och utveckla ambulanshelikopterverksamheten.
Ansvara för personal, arbetsmiljö och medarbetarutveckling.
Planera bemanning, schema och kompetensutveckling.
Följa upp kvalitet, patientsäkerhet och avvikelser.
Delta i projekt och utvecklingsarbete inom luftburen ambulanssjukvård.
Samverka med interna och externa aktörer regionalt, nationellt och internationellt.
Tjänstgöra operativt som medicinsk personal i helikoptern.
Det kommer även att genomföras obligatoriska fystester enligt Aasa test samt ett rullbandstest
Det här erbjuder vi dig
Vi erbjuder ett kvalificerat och meningsfullt uppdrag i en verksamhet med stor betydelse för akut och jämlik vård i Norrbotten. Du får möjlighet att kombinera ledarskap med kliniskt arbete i en liten, specialiserad och engagerad arbetsgrupp. Rollen ger goda möjligheter att påverka verksamhetens utveckling och samtidigt behålla en nära koppling till det operativa uppdraget.
Ett utvecklande chefsuppdrag i en högspecialiserad verksamhet
Möjlighet att kombinera ledarskap och klinisk tjänstgöring
Individuell kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov
Arbete i en miljö där patientsäkerhet, samverkan och beredskap är centralt
Möjlighet att bidra till utvecklingen av luftburen ambulanssjukvård i Norrbotten
Ett nära samarbete med erfarna kollegor och samverkansaktörer
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Tjänsten omfattar heltid och är fördelad mellan ett uppdrag som enhetschef på 50 procent och aktiv tjänstgöring som medicinsk personal i ambulanshelikoptern på 50 procent, arbetsuppgifterna kan komma att förändras och utvecklas utifrån verksamhetens behov. Tjänsten är placerad vid ambulanshelikopterverksamheten i Norrbotten. Arbetstiden består av dagtidsarbete inom chefsuppdraget och operativ tjänstgöring i verksamheten.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan där du beskriver din erfarenhet, din syn på ledarskap och varför du vill kombinera rollen som enhetschef med aktiv tjänstgöring i ambulanshelikoptern. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
971 89 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Norrbotten Jobbnummer
9989863