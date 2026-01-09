Enhetschef (tidsbegränsad)
Tillväxtverket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tillväxtverket i Stockholm
, Gävle
, Örebro
, Jönköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Publiceringsdatum2026-01-09Om tjänsten
I rollen som enhetschefen ansvarar du för arbetet inom området uppföljning och utvärdering av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Fonden för en rättvisomställning samt för rapportering av nationella stöd inom Tillväxtverkets politikområden. Rollen innebära ett personal- budget- och verksamhetsansvar.
Enheten ansvarar även för att förvalta myndighetsgemensamma arbetsmodeller och att leda och samordna myndighetens hållbarhetsarbete. *
Ditt tjänstgöringsställe är Stockholm eller Östersund.
Vi söker dig som har:
• Universitets- eller högskoleexamen på lägst kandidatnivå inom för tjänsten relevanta områden
• Minst tre års aktuell erfarenhet av att samordna och leda arbete med uppföljning och utvärdering på statlig myndighet
• Minst tre års aktuell erfarenhet av uppföljning och utvärdering av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Fonden för en rättvis omställning
• Erfarenhet av att utforma och upphandla utvärderingar
• Erfarenhet av uppföljningsmetodik
• Goda kunskaper om den regionala utvecklingspolitiken och europeiska sammanhållningspolitiken
• Goda metodkunskaper inom området uppföljning och utvärdering
• Goda kunskaper om stödmedelsprocessen av EU-fonder och nationella stöd
• Goda kunskaper om kvalitetssäkring av data
• Goda kunskaper om hur statliga myndigheter styrs
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Följande är meriterande:
• Erfarenhet av arbete med att sprida kunskap från rapportering, uppföljning och utvärdering
• Erfarenhet att leda arbete på distans med geografiskt spridda medarbetare
• Ledarskapsutbildning
• Kunskap om Tillväxtverkets ärendehanteringssystem (Nyps) och stödsystem
• Kunskap om uppföljnings- och indikatorsystemet för den regionala utvecklingspolitiken och sammahållningspolitiken
Som person söker vi söker dig som ären erfaren ledare med stark analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du är prestigelöshet, noggrannhet och flexibilitet samt har utmärkt förmåga att samarbeta och kommunicera.
Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Vi förutsätter att du delar vår värdegrund som är den statliga värdegrunden . Den förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession. Värdegrunden syftar till att skapa en förvaltning som är effektiv, rättssäker och fri från korruption och maktmissbruk.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är en särskild visstidanställning till och med 31 december 2026
Sista ansökningsdag är den 30 januari 2026
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta avdelningschef Peter Wikhagen, tfn 08-681 97 01 Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR- partner Linda Aalto e-post linda.aalto@tillvaxtverket.se
.
Fackliga företrädare
ST: kontaktperson, Robert Berggren, e-post st@tillvaxtverket.se
Saco: kontaktperson, Susanna Lindbom, e-post saco@tillvaxtverket.se
Båda nås per telefon via växelnummer 08-681 91 00
Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor,eventuella tester, intervjuer samt referenstagning.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.
• enheten gäller förutsatt att ny organsation är beslutad. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxtverket
(org.nr 202100-6149), http://www.tillvaxtverket.se/ Jobbnummer
9675675