Enhetschef Tekniska enheten

2025-11-05
Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.se
Vi söker dig som vill vara med och forma framtidens offentliga miljöer i en kommun där berättelser, natur och människor möts.
I Sunne är det nära till både besluten och människorna - och du får vara med och göra verklig skillnad.
Som enhetschef för Offentlig Miljö blir du en av nyckelpersonerna i samhällsbyggnadsverksamheten.
Du leder arbetet med att utveckla våra parker, torg, gångstråk, lekplatser, gröna ytor och fritidsanläggningar - platser som skapar trivsel, trygghet och identitet för våra invånare och besökare. Du ansvarar också för kommunens fritidsverksamhet, inklusive föreningsstöd och samverkan med civilsamhället.
Du leder med respekt, utveckling och professionalism - Sunne kommuns värdeord som genomsyrar både vardag och vision.
Arbetsuppgifter - Vad innebär rollen?
Du ansvarar för att:
- Strategiskt och operativt leda enheten Offentlig Miljö med fokus på hållbarhet, kvalitet och medborgarnytta.
- Utveckla våra offentliga miljöer och fritidsverksamhet i linje med kommunstrategin.
- Skapa goda arbetsförutsättningar för dina medarbetare och främja ett kreativt och inkluderande arbetsklimat.
- Säkerställa att verksamheten håller sig inom budgetramar och följer gällande lagar och riktlinjer.
- Samverka med andra enheter, företag, föreningar och invånare för att skapa attraktiva och funktionella miljöer och mötesplatser.
Du ingår i samhällsbyggnadsverksamhetens ledningsgrupp och rapporterar till samhällsbyggnadschef.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har relevant akademisk utbildning inom exempelvis inom service, teknik, samhällsbyggnad eller annan likvärdig inriktning.
- Har erfarenhet av ledarskap med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.
- Är strategisk, kommunikativ och har ett genuint intresse för hållbar samhällsutveckling.
- Trivs med att arbeta i en politiskt styrd organisation och har god förståelse för kommunal verksamhet.
- Har B-körkort och god IT-vana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill vara med och bygga framtidens Sunne. Övrig information
Tillträde: 1 mars eller enligt överenskommelse.
Tillträde: 1 mars eller enligt överenskommelse.

Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sunne kommun, Samhällsbyggnad
Per Branzen, Samhällsbyggnadschef 0565-16380
