Enhetschef Sveagatan, Vänerviken och Åsbacka vårdboende
2025-09-11
Vi söker nu enhetschefer till tre av våra vårdboenden.
Vi söker nu enhetschefer till tre av våra vårdboenden.

Tillsammans kommer ni att driva och utveckla verksamheten så att Karlstadborna erbjuds bästa möjliga omsorg.
Sveagatan: Ligger i stadsdelen Herrhagen. Boendet består av tre våningar med tio platser på varje våning. Vårdboendet är anpassat för personer med demenssjukdom. I närområdet finns Herrhagsparken, butiker och kollektivtrafik. Verksamheten drivs på entreprenad av Vardaga äldreomsorg men kommer under våren att övergå i kommunal regi.https://karlstad.se/omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre/jamfor-aldreboenden/sveagatan-vardboende
Vänervikens vårdboende: Ligger i Skattkärr, 15 km öster om Karlstads centrum. Vårdboendet är anpassat för personer med demenssjukdom. Här arbetar vi aktivt för att du ska få ett så tryggt och trivsamt boende som möjligt.https://karlstad.se/omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre/jamfor-aldreboenden/vanerviken-vardboende
Åsbacka vårdboende: Ligger i Molkom och består av åtta avdelningar där vissa är speciellt anpassade för personer med demenssjukdom och för personer med somatisk sjukdom. Här blir du en av två chefer som delar på ledarskapet. Boendet ligger centralt, men samtidigt naturnära med utsikt över Molkomssjön. Verksamheten drivs på entreprenad av Vardaga äldreomsorg men kommer under våren att övergå i kommunal regi.https://karlstad.se/omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre/jamfor-aldreboenden/asbacka-vardboendeDina arbetsuppgifter
Som enhetschef kommer du att ansvara för ett av dessa vårdboenden eller del av boende på Åsbacka. Du har det operativa ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. En viktig del i uppdraget är att driva, utveckla och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål och i enlighet med gällande lagstiftning samt enligt kommunens mål, policy- och styrdokument.
Du ansvarar för att stärka och motivera medarbetarna och tillsammans med dem fånga upp behov av kompetensutveckling, förändrade arbetssätt och rutiner. Genom ditt tillitsbaserade ledarskap så skapar du förutsättningar för medarbetarna att vara delaktiga, ta ansvar och känna arbetsglädje. Du arbetar aktivt för att säkerställa att verksamheten håller hög kvalitet genom kontinuerlig uppföljning. Ni ser tillsammans till att rutiner och arbetssätt håller hög standard och att eventuella brister identifieras och åtgärdas så att omsorgstagarna alltid erbjuds bästa möjliga vård och omsorg.Kvalifikationer
Vi ser gärna dig som har relevant akademisk utbildning som socionom, sjuksköterska eller liknande eller erfarenhet som chef som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete som chef där du har haft ansvar för personal, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. Det är meriterande om du har erfarenhet av omsorgstagare med kognitiv sjukdom. Till Åsbacka är det även meriterande om du har erfarenhet av delat ledarskap.
Du behöver ha B-körkort.
Genom ditt ledarskap motiverar, engagerar och enar du människor mot gemensamma mål. Du är en självklar förebild och utvecklar verksamheten tillsammans med medarbetarna utifrån vår värdegrund. Värdegrunden är gemensam för alla kommunens medarbetare och handlar om hur vi ska agera mot Karlstadsborna och mot varandra som kollegor.
Har du dessutom ett närvarande ledarskap som kännetecknas av tillit, tydlighet, uppföljning och återkoppling samt förmåga att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och en kultur med högt engagemang? Då är det dig vi söker!
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får utföra samhällsviktiga, intressanta samt utvecklande arbetsuppgifter. Karlstads kommun erbjuder individuell handledning, mentorskap och gedigen chefsutbildning till alla chefer. I din roll som enhetschef har du även stöd av funktioner som administratör, ekonom, verksamhetsutvecklare, HR-specialist samt förvaltningens bemanningsenhet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på https://karlstad.se/jobbahososs
Välkommen med din ansökan!
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
